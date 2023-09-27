شرح اعوجاج درب التبانة: الغلاف في هالة المادة المظلمة المائلة

ويعرف العلماء منذ زمن طويل أن مجرة ​​درب التبانة لها اعوجاج مميز، حيث تتوهج حوافها مثل التنورة، لكن السبب وراء هذه الظاهرة ظل لغزا. إلا أن علماء الفلك بجامعة هارفارد في مركز الفيزياء الفلكية | أجرت جامعة هارفارد وسميثسونيان حسابات توفر تفسيرًا كاملاً لهذا الالتواء، مشيرة إلى غلاف درب التبانة بهالة مائلة ومستطيلة من المادة المظلمة.

وقاد جيوون جيسي هان، وهو طالب تابع لمركز الفيزياء الفلكية، الفريق في هذه الحسابات التي نشرت في مجلة Nature Astronomy. شارك في العمل أيضًا المؤلفان المشاركان تشارلي كونروي ولارس هيرنكويست، وكلاهما عضوان في هيئة التدريس في مركز الفيزياء الفلكية وقسم علم الفلك.

بنى الفريق حساباته على افتراض أن هالة المادة المظلمة المحيطة بدرب التبانة لها نفس الشكل المائل والمستطيل مثل الهالة النجمية، وهي سحابة منتشرة تقع فيها مجرتنا. وباستخدام نماذج لحساب مدارات النجوم داخل هالة المادة المظلمة المائلة هذه، تمكن الفريق من تحقيق تطابق شبه مثالي مع الملاحظات الحالية للمجرة المشوهة والمتوهجة.

لا توفر هذه النتائج تفسيرًا أنيقًا لحجم واتجاه انحراف مجرة ​​درب التبانة فحسب، بل تدعم أيضًا الفرضية القائلة بأن المجرة تشكلت نتيجة اصطدام مجري. وأوضح هان أنه إذا تشكلت المجرة من تلقاء نفسها، فستكون لها هالة كروية وقرص مسطح. حقيقة أن كلا من الهالة النجمية وهالة المادة المظلمة لهما شكل مائل ومستطيل، تشير إلى أن مجرة ​​درب التبانة خضعت لحدث اندماج يتضمن اصطدام مجرتين.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على أصول وتطور درب التبانة، قد تقدم هذه الحسابات نظرة ثاقبة حول خصائص وطبيعة المادة المظلمة نفسها. يوفر شكل هالة المادة المظلمة أدلة تتعلق بحدود التفاعلات الذاتية للمادة المظلمة، والتي تظل ألغازًا لم يتم حلها في الفيزياء.

إن فهم اعوجاج درب التبانة وشكل هالة المادة المظلمة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين طرق دراسة المادة المظلمة، التي تشكل غالبية الكون ولكنها غير مرئية وبعيدة المنال. وقد يمكّن العلماء من اكتشاف التوقيعات الحركية لهالات المادة المظلمة المصغرة، والمعروفة باسم الهالات الفرعية المظلمة، التي تتحرك في جميع أنحاء المجرة.

مصادر:

- علم الفلك الطبيعي

– مركز الفيزياء الفلكية | هارفارد وسميثسونيان