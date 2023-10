مصدر الطاقة الجديد: حصاد الكهرباء من الحركة الجزيئية

By

اكتشف العلماء طريقة جديدة واعدة لتوليد الكهرباء عن طريق تسخير حركة الجزيئات. في حين أثبتت تكنولوجيا طاقة الأمواج بالفعل أنها مصدر فعال لتوليد الطاقة، فقد وجد الباحثون الآن أنه حتى الجزيئات الساكنة تمتلك طاقة متأصلة يمكن تسخيرها.

في مقال نشر في APL Materials، اختبر الباحثون جهازًا لتجميع الطاقة الجزيئية يلتقط الطاقة من الحركة الطبيعية للجزيئات في السائل. ومن خلال غمر مصفوفات نانوية من المواد الكهرضغطية في السائل، تمكن الباحثون من تحويل حركة السائل إلى تيار كهربائي مستقر. هذا الاختراق لديه القدرة على إنتاج كمية كبيرة من الطاقة، نظرا للكميات الهائلة من الهواء والسائل على الأرض.

يستخدم الجهاز أكسيد الزنك، وهو مادة كهرضغطية، والتي تولد إمكانات كهربائية عندما تتعرض للحركة. وقارن الباحثون حركة خيوط أكسيد الزنك مع تموج الأعشاب البحرية في المحيط. وميزة هذا الجهاز هو أنه لا يعتمد على أي قوى خارجية، مما يجعله مصدرًا للطاقة النظيفة يغير قواعد اللعبة. فهو يفتح إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحركة الحرارية الجزيئية للسوائل، والتي تختلف بشكل أساسي عن الحركة الميكانيكية التقليدية.

تطبيقات هذه التكنولوجيا واسعة. ويمكن استخدامه لتشغيل تقنيات النانو مثل الأجهزة الطبية القابلة للزرع. يمكن أيضًا ترقية الجهاز إلى مولدات كاملة الحجم لإنتاج الطاقة على نطاق كيلووات. ويعمل الباحثون بالفعل على تحسين كثافة طاقة الجهاز عن طريق اختبار سوائل مختلفة، ومواد كهروضغطية عالية الأداء، وهندسة الأجهزة الجديدة.

يوفر هذا البحث الرائد وسيلة مثيرة لتوليد الكهرباء التي لا تعتمد على مصادر خارجية تقليدية مثل طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية أو الطاقة الشمسية. إن القدرة على الاستفادة من الطاقة الكامنة في الجزيئات تفتح إمكانيات جديدة لحلول الطاقة المستدامة والنظيفة في المستقبل.

