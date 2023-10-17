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تسخير الطاقة الجزيئية: توليد الكهرباء على نطاق النانو

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 17، 2023
تسخير الطاقة الجزيئية: توليد الكهرباء على نطاق النانو

اكتشف الباحثون طريقة واعدة لتوليد الكهرباء عن طريق تسخير الحركة الطبيعية للجزيئات في السائل. وطوّر الفريق، بقيادة يوتشنغ لوان، جهازًا يلتقط الطاقة الناتجة عن الحركة الجزيئية ويحولها إلى تيار كهربائي مستقر. ومن الممكن أن يوفر هذا الاختراق مصدرًا جديدًا للطاقة النظيفة المتاحة على نطاق واسع.

يستخدم الجهاز مادة كهرضغطية، وتحديدًا أكسيد الزنك، الذي يُظهر القدرة على توليد إمكانات كهربائية عند تعرضه للحركة أو التشوه. تم غمر المصفوفات النانوية من هذه المادة في سائل، مما سمح لحركة السائل بتسبب تموج وانحناء خيوط أكسيد الزنك، مما أدى إلى توليد الكهرباء. ولا يتطلب هذا التصميم أي قوى خارجية، مما يجعله محصدًا للطاقة عالي الكفاءة ومستدامًا.

والتطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة. ويمكن استخدامه لتشغيل تقنيات النانو مثل الأجهزة الطبية القابلة للزرع، أو يمكن توسيع نطاقه لإنشاء مولدات بحجم كيلوواط لإنتاج الطاقة على نطاق واسع. علاوة على ذلك، فإن قدرة الجهاز على توليد الكهرباء من الحركة الحرارية الجزيئية للسوائل، تميزه عن طرق حصاد الطاقة الأخرى التي تعتمد على مصادر خارجية مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

يعمل فريق البحث بالفعل على تحسين كثافة طاقة الجهاز من خلال استكشاف سوائل مختلفة، ومواد كهروضغطية عالية الأداء، وبنيات الأجهزة البديلة. هدفهم هو تعزيز كفاءة وقابلية التوسع لهذه التكنولوجيا المبتكرة لتوليد الطاقة.

في الختام، من خلال الاستفادة من الحركة المتأصلة للجزيئات في السوائل، قام الباحثون بتطوير آلة حصاد الحركة الحرارية الجزيئية التي يمكنها توليد الكهرباء. ويقدم هذا الإنجاز طريقًا واعدًا نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة، حيث يمكن الاستفادة من مصادر الطاقة الداخلية لتلبية متطلباتنا المتزايدة من الطاقة.

المصدر: حصادة الحركة الحرارية الجزيئية لتحويل الكهرباء، مواد APL (2023). دوى: 10.1063/5.0169055

By مامفو بريشيا

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