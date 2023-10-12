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تستخدم تقنية قياس المدى بالليزر الجديدة أمشاط التردد الفوضوية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 12، 2023
تستخدم تقنية قياس المدى بالليزر الجديدة أمشاط التردد الفوضوية

طور باحثون من EPFL طريقة رائدة لقياس مدى الليزر باستخدام أمشاط التردد الفوضوي في المرنانات الضوئية الدقيقة. يوفر هذا النهج المبتكر مزايا كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية ويفتح إمكانيات جديدة للتطبيقات في مختلف المجالات.

يعتمد المفهوم الكامن وراء هذه التقنية على مبدأ الموجة المستمرة للتشكيل العشوائي (RMCW)، حيث يتم استخدام السعة العشوائية وتعديل الطور للموجة الحاملة لاستجواب الهدف باستخدام الارتباط المتبادل للسعة والتردد في الكاشف. على عكس الأنظمة التقليدية، التي تعتمد على التعديل الخارجي، يستخدم نهج EPFL السعة العشوائية المتأصلة وتعديل الطور لخطوط المشط الفوضوية في الرنان المجهري البصري. يمكن لهذا النظام أن يدعم المئات من الموجات الحاملة الضوئية المستقلة متعددة الألوان، مما يتيح قياس مدى الليزر وقياس السرعة بشكل متوازي.

يؤكد الباحثون على الآثار التجارية ورؤى الخبراء لهذه التكنولوجيا الجديدة. أصبحت تقنية RMCW أكثر جاذبية، والعديد من شركات LiDAR تستخدم هذا النهج في منتجاتها التجارية. إن الحصانة ضد التداخل المتبادل مع أجهزة LiDAR الأخرى ومصادر الإضاءة المحيطة تجعل RMCW مهمًا لمستقبل المركبات غير المأهولة. علاوة على ذلك، لا يتطلب نهج EPFL شروطًا صارمة بشأن ضوضاء التردد، وخفة الحركة، وخطية الليزر، ولا يتطلب إجراءات بدء الشكل الموجي.

لا يؤدي الإنجاز الذي حققه الفريق إلى تعزيز فهمنا للديناميكيات الفوضوية في الأنظمة البصرية فحسب، بل يوفر أيضًا حلولاً عملية لليزر عالي الدقة في مجالات مختلفة. هذا البحث له آثار واسعة النطاق على المدى البصري، والاتصالات الطيفية المنتشرة، والتشفير البصري، وتوليد الأرقام العشوائية.

المصدر: Nature Photonics، DOI: 10.1038/s41566-023-01246-5

By مامفو بريشيا

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