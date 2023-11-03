استكشاف أعياد الميلاد في الفضاء مع رائد الفضاء أندرياس موجينسن

احتفل رائد الفضاء الدنماركي، أندرياس موجينسن، بعيد ميلاده الفريد على متن محطة الفضاء الدولية. بصفته قائد البعثة 70 وأول دنماركي يصعد إلى الفضاء، انتقل موجنسن إلى موقع X (تويتر سابقًا) ليشارك فرحته بمشاهدة الشمس تسطع في الفضاء في يومه الخاص.

في منشوره، أوضح موجنسن أهمية سطوع الشمس في أعياد الميلاد، قائلاً: "لدينا أيضًا مقولة مفادها أنه إذا أشرقت الشمس في عيد ميلادك، فهذا يعني أنك كنت جيدًا هذا العام - والشمس مشرقة دائمًا في الفضاء. " ورافقت كلماته صورة آسرة لموجينسن خلف الكاميرا، حيث التقطت المنظر الساحر من نافذة قبة محطة الفضاء الدولية.

وعلى الرغم من انفصاله عن عائلته في هذا اليوم بالذات، أعرب موغينسن عن امتنانه لـ "الطاقم العظيم" الذي احتفل معه. إن الشعور بالصداقة الحميمة والعمل الجماعي بين أفراد الطاقم في الفضاء أمر رائع حقًا.

وسلط موجنسن الضوء أيضًا على تقاليد أعياد الميلاد الدنماركية، موضحًا أنه في الدنمارك يتم الاحتفال بأعياد الميلاد من خلال رفع العلم الوطني، المعروف باسم دانيبروغ. يمثل العلم السعادة والاحتفال والابتسامات. حتى أن موجنسن شارك صورة مذهلة لسفينة دانيبروغ وهي تطفو بجانب أعلام جرينلاند وجزر فارو، وكلاهما منطقتان ذاتيتان ذاتيتان خاصتان في الدنمارك.

يضيف الاحتفال بعيد الميلاد هذا فصلاً رائعًا آخر إلى رحلة موجنسن في الفضاء. والجدير بالذكر أنه تزامن مع أسبوع حافل بالأحداث على محطة الفضاء الدولية. وقبل يوم واحد فقط، نفذ طاقم البعثة 70 ورائدا فضاء ناسا جاسمين مقبلي ولورال أوهارا رابع مهمة سير في الفضاء للسيدات في التاريخ، حيث خصصا 6 ساعات و42 دقيقة لمهام الصيانة الحاسمة. ومن المقرر أن يقوم موجنسن بنفسه بنشاط خارج المركبة في وقت لاحق من عام 2023.

أعياد الميلاد في الفضاء تأسر خيالنا وتذكرنا بالتجارب المذهلة التي يواجهها رواد الفضاء. بدءًا من مشاهدة مناظر خلابة لكوكبنا وحتى الاحتفال في ظل انعدام الجاذبية، فإن هذه اللحظات الفريدة تجعل أعياد الميلاد في الفضاء لا تُنسى حقًا.

#### التعليمات

س: ما هو دانيبروغ؟

ج: إن علم دانيبروغ هو العلم الوطني للدنمارك ويحمل أهمية تاريخية عميقة.

س: كيف يحتفل الدنماركيون بأعياد الميلاد؟

ج: في الدنمارك، يتم الاحتفال بأعياد الميلاد عن طريق تحليق طائرة دانيبروغ، والتي ترمز إلى السعادة والاحتفال والابتسامات.

س: من هو أول رائد فضاء دنماركي في الفضاء؟

ج: كان أندرياس موجينسن أول رائد فضاء دنماركي يغامر برحلة إلى الفضاء في عام 2015.

س: ما هي محطة الفضاء الدولية؟

ج: محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن، وهي بمثابة مختبر ومرصد، وتستضيف رواد الفضاء من مختلف البلدان للقيام بمهام علمية مختلفة. [المصدر: ناسا](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)