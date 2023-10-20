يوفر حفل النجوم الرسمي الأول في محمية هانلي دارك سكاي تجربة فريدة لعلماء الفلك الهواة

نظم المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)، بالتعاون مع إدارة حماية الحياة البرية، UT Ladakh، أول حفل نجمي رسمي لعلماء الفلك الهواة ذوي الخبرة. أقيم الحدث في محمية هانلي دارك سكاي في شرق لاداخ في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر. تتميز هانلي، موطن المرصد الفلكي الهندي، بسماء داكنة وطقس جاف مثالي لمراقبة الأجرام السماوية.

تتمتع محمية Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) بواحدة من أحلك السماء في الهند وتغطي مساحة نصف قطرها حوالي 22 كم. تم إنشاء المحمية من قبل UT Ladakh للحفاظ على السماء المظلمة النقية والسيطرة على التلوث الضوئي الناتج عن الإنسان. فهو لا يدعم البحث الفلكي فحسب، بل يشجع أيضًا السياحة الفلكية ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرى المحلية.

وحضر حفل النجوم حوالي 30 من علماء الفلك الهواة، حيث أحضروا تلسكوباتهم وكاميراتهم لالتقاط جمال سماء الليل دون تدخل التلوث الضوئي. وسلط أجاي تالوار، المصور الفلكي الحائز على جوائز، الضوء على أهمية السماء المظلمة لمراقبة الأجسام الخافتة والتقاط صور مفصلة. وشدد على أن بعض الظواهر الفلكية مثل الفجر الكاذب وضوء البروج لا يمكن ملاحظتها إلا من هانلي بسبب ظلامها.

وكانت إحدى أبرز أحداث الحفلة النجمية هي فرصة مشاهدة وتصوير ضوء البروج، وهو ضوء الشمس الخافت المنتشر بواسطة الغبار في مستوى النظام الشمسي. ويمكن للمشاركين ملاحظة هذه الظاهرة في ليلتين متتاليتين.

اجتذب الحدث مشاركين من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك بنغالور وتشيناي ودلهي وماندي وأحمد آباد ولاكشادويب ومومباي. ذكر سودهاش ناتاراجان من جمعية بنغالور الفلكية كيف أن سماء هانلي بورتل-1، المصنفة على أنها المستوى الأكثر ظلمة، سمحت له بمراقبة المجرات الخافتة الغامضة. وأعرب عن حماسه للعودة إلى هانلي كل عام.

بالإضافة إلى حفل النجوم، قدمت IIA، بتمويل من UT Ladakh، 24 تلسكوبًا صغيرًا إلى قرويين مختارين داخل المحمية ودربتهم ليكونوا سفراء لعلم الفلك. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك المجتمع المحلي وتثقيفه حول علم الفلك وتعزيز إمكانات السياحة الفلكية في هانلي.

أعربت مديرة معهد المدققين الداخليين، البروفيسور أنابورني سوبرامانيام، عن رضاها بمشاركة سماء HDSR الفريدة مع عشاق علم الفلك وأشادت بتدريب المجتمعات المحلية كسفراء لعلم الفلك للسياح.

بشكل عام، أتاح حفل ​​النجوم الرسمي الأول في محمية هانلي دارك سكاي لعلماء الفلك الهواة فرصة تجربة السماء المظلمة الصافية والتقاط الأجرام السماوية بالتفصيل. وقد سلط نجاح الحدث الضوء على إمكانات هانلي كوجهة مرغوبة لعشاق علم الفلك في الهند وخارجها.

التعاريف:

– المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA): منظمة تجري أبحاثًا في مجالات مختلفة من الفيزياء الفلكية وعلم الفلك في الهند.

– إدارة حماية الحياة البرية، يوتا لاداخ: إدارة مسؤولة عن حماية الحياة البرية والحفاظ عليها في إقليم اتحاد لاداخ.

– محمية هانلي للسماء المظلمة (HDSR): مساحة نصف قطرها حوالي 22 كيلومترًا حول هانلي تم تخصيصها كمحمية للسماء المظلمة للسيطرة على التلوث الضوئي والحفاظ على السماء المظلمة للبحث الفلكي والسياحة الفلكية.

- الفجر الكاذب: ظاهرة ترصد قبل الفجر حيث تبدو السماء مضيئة رغم أن الشمس لم تشرق بعد.

- الضوء البروجي: ضوء الشمس الخافت المنتشر بفعل الغبار في مستوى المجموعة الشمسية، يظهر في السماء المظلمة قبل الفجر أو بعد غروب الشمس.

– مقياس بورتل: مقياس رقمي يقيس ظلام السماء ليلاً، ويكون بورتل-1 هو المستوى الأكثر ظلمة.

- سفراء علم الفلك: القرويون داخل محمية هانلي دارك سكاي الذين تم تدريبهم لتثقيف وتوجيه السياح في الأنشطة المتعلقة بعلم الفلك.

المصادر: المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA)، قسم حماية الحياة البرية، يوتا لاداخ.