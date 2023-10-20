يجتمع المصورون الفلكيون في هانلي لمراقبة ضوء البروج

اجتمع مؤخرًا علماء فلك هواة من مختلف أنحاء الهند في هانلي، وهي قرية في منطقة لاداخ، لمشاهدة الظاهرة المراوغة المعروفة باسم "ضوء البروج" والتقاط صور لها. أعرب المصور الفلكي الحائز على جائزة، أجاي تالوار، والذي يأتي إلى هانلي منذ سنوات عديدة، عن أهمية السماء المظلمة لمراقبة الأجسام الخافتة بالتفصيل. وفقًا لتالوار، لا يمكن ملاحظة بعض الأحداث الفلكية مثل الفجر الكاذب أو ضوء البروج إلا من هانلي بسبب ظلامها الاستثنائي.

ضوء البروج هو توهج خافت لأشعة الشمس متناثرة بواسطة جزيئات الغبار في مستوى النظام الشمسي. وهذه الظاهرة باهتة للغاية ولا يمكن ملاحظتها إلا من أحلك المواقع، قبل الفجر مباشرة. كان المشاركون في حفل النجوم في هانلي محظوظين بمشاهدة هذا الضوء الزائل وتصويره في ليلتين متتاليتين.

اجتذب الحدث مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك القرويين المحليين والسياح وعشاق علم الفلك من مدن مثل بنغالورو وتشيناي ودلهي وماندي وأحمد أباد ولاكشادويب ومومباي. شارك Sudhash Natarajan، عضو جمعية بنغالور الفلكية، حماسته بشأن مراقبة المجرات الغامضة في منتجع Hanle Deep Space Resort (HDSR) في Hanle، والذي يوفر سماء Bortle-1 مظلمة بشكل استثنائي لمشاهدة النجوم.

وأكد دورجي أنجشوك، مشارك آخر، أن هانلي تعد ملاذًا لعلماء الفلك الهواة. وكشف عن خطط لتأسيس HDSR Star Party كحدث سنوي، على أمل جعله تجمعًا مرغوبًا للغاية لعشاق علم الفلك في الهند وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، يتم الترويج لهانلي كموقع للسياحة الفلكية، مما يجذب المزيد من الزوار لاستكشاف عجائب السماء ليلاً في هذه المنطقة النائية.

بشكل عام، أتاح تجمع المصورين الفلكيين وعلماء الفلك المتحمسين في هانلي فرصة فريدة لمشاهدة الجمال الأثيري لضوء البروج وتقدير الظلام الاستثنائي الذي يجعل مثل هذه الملاحظات ممكنة.

مصادر:

- تم تقديم تعريفات مختلفة للمصطلحات المستخدمة في المقالة من قبل علماء الفلك المحترفين والمصورين الفلكيين المشاركين في حفلة هانلي ستار.