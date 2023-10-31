استكشاف الأعماق الغامضة لكوكب المشتري: اكتشاف جونو المؤلم

حققت المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا اكتشافًا مخيفًا خلال تحليقها الأخير حول كوكب المشتري. في صورة تم التقاطها في 7 سبتمبر، التقط جونو صورة لمنطقة في أقصى شمال كوكب المشتري تُعرف باسم Jet N7. ما يجعل هذه الصورة غريبة بشكل خاص هو كيف شكلت السحب الدوامة والعواصف المضطربة في هذه المنطقة وجهًا شبحيًا ممتدًا.

توفر مفاجأة الهالوين السماوية هذه منظرًا آسرًا لعملاق الغاز، حيث يبدو أنه يرتدي قناع الهالوين على شكل وجه مخيف. وأكدت زاوية ضوء الشمس المنخفضة على السمات الطبوغرافية المعقدة، وكشفت عن أعماق هذه المنطقة الغامضة. قام العالم المواطن فلاديمير تاراسوف بمعالجة البيانات الأولية من JunoCam بمهارة، مما ساهم في فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

يشتهر الغلاف الجوي لكوكب المشتري بأنماط الطقس العاصفة وأنظمة العواصف الضخمة. تصور السحب الدوامة في هذه الصورة عينين غائرتين، وأنف ملتوي، وشفاه متجهمة، مما يزيد من التأثير المقلق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الصور من جونو غالبًا ما تسبب الباريدوليا، وهي ظاهرة يرى فيها المراقبون وجوهًا أو أنماطًا في أشكال عشوائية.

قد يتذكر المتحمسون للتنجيم حالات أخرى من الباريدوليا في الأجرام السماوية، مثل "الوجه على المريخ" الشهير. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض المحققين عبر الإنترنت أنهم تعرفوا على "حيوانات" مختلفة على سطح المريخ في الصور التي التقطتها مركبات كيوريوسيتي ومثابرة التابعة لناسا.

تتجاوز مهمة جونو مجرد التقاط صور آسرة. إنه يزود العلماء ببيانات قيمة لدراسة الديناميكيات المعقدة للغلاف الجوي لكوكب المشتري. من خلال تحليل العواصف الجوية والأعاصير والأعاصير المضادة، يمكن للخبراء الحصول على نظرة ثاقبة لأنماط الطقس على الكوكب ورياح التيار النفاث.

أسئلة وأجوبة:

س: ما معنى الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي ظاهرة يدرك فيها الأفراد أنماطًا مألوفة، مثل الوجوه أو الأشياء، في محفزات غير مرتبطة أو عشوائية.

س: ما هو الغرض من مهمة جونو؟

ج: تتمثل مهمة جونو في دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري وجمع البيانات للحصول على فهم أفضل لأنماط الطقس على الكوكب وديناميكيات الغلاف الجوي.

س: هل هناك حالات أخرى من الباريدوليا في الفضاء؟

ج: نعم، "الوجه على المريخ" الشهير هو أحد الأمثلة على الباريدوليا في الفضاء، إلى جانب التكوينات "الحيوانية" المختلفة التي يعتقد البعض أنهم تعرفوا عليها في صور من مركبات المريخ الجوالة.

س: من قام بمعالجة الصورة التي التقطها جونو؟

ج: قام العالم المواطن فلاديمير تاراسوف بمعالجة البيانات الأولية من JunoCam بمهارة لتعزيز فهمنا لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري.