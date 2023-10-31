ارتداء الملابس في الفضاء: احتفالات الهالوين على محطة الفضاء الدولية

في حين أن محطة الفضاء الدولية (ISS) قد لا تتلقى زيارات من الغيلان أو الخدعة أو الحلوى، فقد وجد أفراد الطاقم على متن المنشأة المدارية طريقة فريدة لاحتضان روح الهالوين. في كل عام، سواء بشكل فردي أو كمجموعة، يتحولون إلى شخصيات إبداعية ومخيفة وأحيانًا مخيفة باستخدام مواد متاحة بسهولة في المحطة الفضائية.

في عيد الهالوين الماضي، عرض طاقم محطة الفضاء الدولية أزياءهم الخيالية بشكل مثير للإعجاب. من عباءات مصاصي الدماء إلى الأقنعة المخيفة، لا يوجد نقص في روح الهالوين التي تطفو حول المحطة الفضائية. ارتدى رواد الفضاء مثل كلايتون سي أندرسون ونيكول بي ستوت زي مصاصي الدماء، بينما عاش سكوت جي كيلي حلم الهالوين خلال مهمته التي استمرت لمدة عام كشخصية غامضة مختبئة تحت قناع مخيف.

ولم تقتصر احتفالات الهالوين على رواد الفضاء الأمريكيين؛ كما انضم رواد الفضاء الدوليون إلى الاحتفالات المخيفة. انتهز لوكا إس بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية الفرصة خلال الرحلة الاستكشافية 37 لتحقيق رغبته الدائمة في الطيران مثل سوبرمان. كما أظهر رواد فضاء أوروبيون آخرون، مثل باولو أ. نيسبولي، مهاراتهم في سبايدر مان، مما أضاف لمسة من الإثارة للأبطال الخارقين إلى الاحتفالات.

اجتمع أعضاء الطاقم من مختلف البعثات معًا في أزياء الهالوين الكاملة. من قائد البعثة 53 راندولف جيه. "راندي" بريسنيك إلى رواد الفضاء في البعثة 61، مثل كريستينا إتش. كوخ، ولوكا إس. بارميتانو، وأندرو آر. "درو" مورغان، وجيسيكا يو. ماير، لقد استعرضوا جميعًا عيد الهالوين الخاص بهم. الروح أثناء دورانها حول الأرض.

لسوء الحظ، تأثرت خطط عيد الهالوين لرواد فضاء Crew-3 التابعين لناسا بالظروف الجوية غير المواتية في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا. ومع ذلك، فإن أفراد الطاقم الذين ينتظرون وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك توماس جي بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، لم يسمحوا للطقس أن يضعف معنوياتهم. وشارك بيسكيه على وسائل التواصل الاجتماعي أن "أشياء غريبة" كانت تحدث في محطة الفضاء الدولية، حيث قام زميلهم رائد الفضاء أكيهيكو هوشيدي من "الموتى" أو ظهر في نافذة المراقبة.

وبينما نتطلع إلى الأمام، من المثير أن نتخيل احتفالات الهالوين المستقبلية على محطة الفضاء الدولية. في عام 2022، أسعد رواد فضاء البعثة 68، كويتشي واكاتا، وفرانسيسكو "فرانك" سي روبيو، ونيكول إيه مان، وجوش إيه كاسادا الجميع من خلال ارتداء ملابس ألعاب الفيديو والشخصيات الكرتونية الشهيرة، واستخدام حاويات التخزين لأزياءهم. يبدو أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية مصممون على إبقاء الرعب حيًا ومشاركة احتفالاتهم المليئة بالمرح مع العالم.

الأسئلةالشائعة

س: هل يحتفل رواد الفضاء بعيد الهالوين في محطة الفضاء الدولية؟

ج: نعم، يحتفل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بعيد الهالوين من خلال ارتداء أزياء مبتكرة.

س: من أين يحصل رواد الفضاء على أزياء الهالوين الخاصة بهم؟

ج: يستخدم رواد الفضاء المواد المتوفرة على متن المحطة الفضائية لتصميم أزيائهم.

س: هل يشارك رواد الفضاء الدوليون في احتفالات الهالوين على متن محطة الفضاء الدولية؟

ج: نعم، ينضم رواد الفضاء الدوليون من مختلف وكالات الفضاء إلى احتفالات الهالوين في محطة الفضاء الدولية.

س: ماذا سيحدث إذا منع الطقس السيئ رواد الفضاء من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية قبل عيد الهالوين؟

ج: في مثل هذه الحالات، سيقيم أفراد الطاقم الموجودون بالفعل على متن المحطة الفضائية احتفالات الهالوين الخاصة بهم.