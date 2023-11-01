تقاليد رواد الفضاء الجديدة: احتفالات الهالوين في الفضاء

قد لا يكون لدى محطة الفضاء الدولية (ISS) خدعة أو حلوى، لكن هذا لا يعني أن عيد الهالوين يمر دون أن يلاحظه أحد أفراد الطاقم على متن المنشأة المدارية. بفضل إبداعهم وسعة حيلتهم، وجد رواد الفضاء طرقًا لاحتضان روح الهالوين، حتى في أعماق الفضاء. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية احتفالهم بهذه العطلة المخيفة والأزياء الفريدة التي يبتكرونها عامًا بعد عام.

على الرغم من أن الطقس السيئ أخر خطط رواد فضاء Crew-3 NASA ورواد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية للاحتفال بعيد الهالوين في الفضاء في أكتوبر 2021، إلا أن أفراد الطاقم الموجودين بالفعل على متن المحطة أخذوا على عاتقهم الاستمتاع ببعض المرح في عيد الهالوين. ولم يدعوا غياب الوافدين الجدد يضعف معنوياتهم. شارك رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية توماس جي بيسكيه على وسائل التواصل الاجتماعي الأحداث الغريبة التي حدثت على محطة الفضاء الدولية، ممازحًا أن عضو الطاقم أكيهيكو هوشيد قد قام من بين الأموات (أو هل قام بالفعل؟) في إشارة إلى رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وبالنظر إلى المستقبل، لا يسعنا إلا أن نتخيل الأزياء والتقاليد المثيرة التي سوف تتكشف في المستقبل. في عام 2022، دخل رواد فضاء البعثة 68 كويتشي واكاتا ورواد فضاء ناسا فرانسيسكو "فرانك" سي روبيو ونيكول إيه مان وجوش إيه كاسادا في روح الهالوين من خلال ارتداء ملابس شخصيات ألعاب الفيديو والكرتون الشهيرة. لقد استخدموا ببراعة حاويات التستيف كأزياء وأكياس خدعة أو حلوى مرتجلة.

مع تقدمنا ​​سريعًا حتى عام 2023، شوهد رواد فضاء البعثة 70، ياسمين مقبلي من وكالة ناسا، وساتوشي فوراكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد فضاء ناسا لورال أوهارا، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن يحتفلون بعيد الهالوين في الفضاء. لم يتم الكشف عن أزياءهم بعد، ولكن يمكننا أن نتوقع أن يتألق إبداعهم.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يحتفل رواد الفضاء بعيد الهالوين في الفضاء؟

ج: يحتفل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بعيد الهالوين من خلال ارتداء أزياء مبتكرة، غالبًا ما تكون مصنوعة من مواد متوفرة على متن المحطة.

س: هل لديهم إمكانية الوصول إلى الأزياء؟

ج: على الرغم من عدم توفر أزياء الهالوين التقليدية تحت تصرفهم، إلا أن رواد الفضاء يجدون طرقًا مبتكرة لصنع الأزياء باستخدام المواد الموجودة في محطة الفضاء الدولية.

س: هل كانت هناك أي احتفالات بعيد الهالوين في الفضاء؟

ج: نعم، يحتفل رواد الفضاء بعيد الهالوين في الفضاء منذ سنوات، وقد أصبح هذا تقليدًا عزيزًا بين أفراد الطاقم.

س: هل تم صنع الأزياء من مواد غير تقليدية؟

ج: نعم، استخدم رواد الفضاء حاويات التخزين وغيرها من المواد المتوفرة في المحطة الفضائية لابتكار أزياء الهالوين الفريدة.

س: هل ستستمر احتفالات الهالوين في الفضاء في المستقبل؟

ج: بالتأكيد! وطالما أن هناك رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية، ستستمر احتفالات الهالوين في توفير استراحة ممتعة واحتفالية من متطلبات استكشاف الفضاء.