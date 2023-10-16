دش نيزك الأوريونيد: عرض ممتاز

المشهد السماوي المعروف باسم دش نيزك Orionid سوف يزين سماء الليل في نهاية هذا الأسبوع. بينما تنطلق الشهب عبر الظلام، يمكن إرجاع أصلها إلى مذنب هالي، أحد أشهر المذنبات قصيرة الدورة. سُميت على اسم كوكبة الجبار، ونتجت الجباريات عن الغبار والحطام الذي خلفه في النظام الشمسي الداخلي نتيجة الزيارات السابقة للمذنب.

مذنب هالي، وهو تكوين جليدي ضخم، يدخل إلى النظام الشمسي الداخلي كل 75 عامًا تقريبًا. وفي كل مرة يقترب فيها المذنب، يذوب جزئيا ويترك وراءه سلسلة من الحطام. تعبر هذه المادة في النهاية المسار المداري للأرض حول الشمس، مما يؤدي إلى إنشاء زخات نيزكية مثل Orionids وEta Aquariids في أبريل.

بدأ تساقط شهب الجباريات في 26 سبتمبر وسيستمر حتى 22 نوفمبر، لكن الوقت الأكثر ملاءمة لمشاهدة هذا الحدث السماوي هو خلال فترة الذروة من الجمعة 20 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر. خلال هذا الوقت، رصد المراقبون في أمريكا الشمالية يمكن أن نتوقع رؤية حوالي 10-20 شهابًا في الساعة.

تلعب الظروف الجوية دورًا حاسمًا في الرؤية، وتوفر Orionids هذا العام فرصة مواتية لعشاق مراقبة النجوم. على الرغم من أن قمر الربع الأول سوف يضيء سماء الليل وربما يعيق الرؤية، إلا أنه سيغرب حوالي منتصف الليل، مما يوفر الظروف المثالية خلال الساعات الأولى من يوم 21 أكتوبر.

لزيادة فرصك في رؤية Orionids، قم بإعداد نقطة مراقبة مريحة يمكنك من خلالها مراقبة السماء ليلاً. قد يكون من المفيد استخدام كرسي في الحديقة وسترة دافئة وفترات راحة دورية. من المهم تجنب النظر إلى هاتفك الذكي، لأن ضوءه الأبيض الساطع سيعطل تكيف عينيك مع الظلام.

للحصول على تجربة غامرة، اغتنم الفرصة لاستكشاف كوكبة أوريون أثناء جلسة مراقبة النجوم. ابحث عن النجم العملاق الأحمر منكب الجوزاء، الذي شهد مؤخرًا "خفتًا كبيرًا" غامضًا. يمكنك أيضًا محاولة تحديد موقع حلقة الشتاء، وهي مجموعة من النجوم اللامعة التي تحيط بأوريون. من المرجح أن يكافئك الانخراط في مغامرة مراقبة النجوم هذه لمدة ساعة أو نحو ذلك بعد منتصف الليل، إذا سمحت الأحوال الجوية، برؤية الشهب.

في حين أن Orionids قد لا تكون وفيرة مثل Perseids الشهيرة، إلا أن عرضها لا يزال يعد بأسر أولئك الذين يغامرون بمشاهدة رحلتهم المضيئة عبر سماء الليل. نرجو أن تكون سماؤكم صافية، وأعينكم مفتوحة على مصراعيها لهذه الظاهرة المذهلة.

التعاريف:

زخة الشهب: حدث سماوي يمكن فيه ملاحظة عدد من الشهب تشع من نقطة واحدة في سماء الليل.

المذنب: جسم سماوي جليدي يدور حول الشمس ويطلق الغازات والغبار، والتي يمكن أن تشكل غيبوبة متوهجة (غلاف جوي غامض) و/أو ذيل عندما تكون قريبة من الشمس.

مذنب هالي: مذنب قصير المدى يمكن رؤيته من الأرض كل 75 سنة تقريباً، سمي على اسم عالم الفلك إدموند هالي الذي تنبأ بعودته.

مصادر:

المقال الأصلي: "النجوم المتساقطة" من مذنب هالي ستكون مرئية في نهاية هذا الأسبوع بقلم جيمي كارتر

جمعية النيزك الأمريكية