اكتشافات جديدة حول عوالم الحمم البركانية

أثناء البحث عن الكواكب الخارجية، اكتشف العلماء مجموعة متنوعة من العوالم التي لا تشبه أي شيء في نظامنا الشمسي. أحد أنواع الكواكب التي استحوذت على انتباههم هو عالم الحمم البركانية، وهو كوكب صخري كبير به بحار من الصهارة السائلة على سطحه. وتشكل هذه الكواكب شديدة الحرارة، والتي تدور بالقرب من نجومها، ما يقرب من نصف جميع الكواكب الصخرية الخارجية المكتشفة حتى الآن.

في حين أن عوالم الحمم البركانية هذه غير ملائمة للحياة، إلا أنها رائعة بشكل لا يصدق للعلماء. ألقت دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية نظرة فاحصة على كيفية تأثير المحيطات المنصهرة لهذه الكواكب على حجمها وتطورها. يوضح المؤلف الرئيسي، كيرستن بولي، أن عوالم الحمم البركانية هي "أشياء غريبة جدًا ومثيرة للاهتمام للغاية" ومن المرجح أن يتم اكتشافها بواسطة التلسكوبات بسبب قربها من النجوم المضيفة لها.

في نظامنا الشمسي، أقرب نظير لعالم الحمم البركانية هو آيو، أحد أكبر أقمار كوكب المشتري. مثل عوالم الحمم البركانية، يتمتع آيو بسطح متغير باستمرار ومليء بالنشاط البركاني. كشفت الصور الملتقطة من مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا عن التغيرات السريعة التي تحدث على سطح آيو.

أحد أشهر عوالم الحمم البركانية خارج نظامنا الشمسي هو يانسن. تدور هذه الأرض العملاقة حول نجم يشبه الشمس على بعد 41 سنة ضوئية، وهي موطن لبحار الحمم البركانية. على الرغم من ظروفها القاسية، تقدم يانسن وعوالم الحمم البركانية الأخرى رؤى حول التطور المبكر للكواكب الأرضية. يوضح بولي أنه عندما تتشكل الكواكب الصخرية في البداية، فإنها تمر بمرحلة محيط الصهارة عندما تبرد. ومن خلال دراسة عوالم الحمم البركانية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لهذه العملية وما قد حدث على الأرض خلال تاريخها المبكر.

استخدمت الدراسة نماذج حاسوبية لمحاكاة عوالم الحمم البركانية وحددت ثلاثة أنواع محتملة: تلك التي تحتوي على غطاء سائل منصهر، وتلك التي تحتوي على محيط من الصهارة على السطح، والنوع الهجين. تفتح هذه النتائج الجديدة أسئلة وإمكانيات جديدة ومثيرة لمزيد من البحث حول عوالم الحمم البركانية.

مع استمرار البحث عن الكواكب الخارجية، يستمر اكتشاف عوالم الحمم البركانية في تسليط الضوء على التنوع المذهل للعوالم في مجرتنا. في حين أن هذه الكواكب قد تكون غير صالحة للحياة، إلا أنها تقدم رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب الأرضية مثل كوكبنا.