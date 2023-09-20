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تكشف جذوع الأشجار الخشبية القديمة عن المهارات المتقدمة للبشر الأوائل

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
تكشف جذوع الأشجار الخشبية القديمة عن المهارات المتقدمة للبشر الأوائل

اكتشف علماء الآثار جذوعًا خشبية قديمة في زامبيا تتحدى الافتراضات السابقة حول قدرات البشر الأوائل. وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر، إلى أن الناس في العصر الحجري بنوا هياكل قبل ما يقرب من نصف مليون سنة، مما يشير إلى مستوى من الذكاء والخيال لم يكن معروفا من قبل.

قام مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية التابع لجامعة ليفربول بالتنقيب عن الأخشاب القديمة وتحليلها. وأعرب البروفيسور لاري برهام، رئيس المشروع، عن أن هذا الاكتشاف غيّر فهمه لأسلاف الإنسان الأوائل. وهو يعتقد أن هؤلاء البشر القدماء استخدموا مهاراتهم وإبداعهم لبناء شيء جديد وكبير من الخشب.

وعثر الباحثون أيضًا على أدوات خشبية قديمة، بما في ذلك أعواد الحفر، لكن الاكتشاف الأكثر إثارة كان قطعتين من الخشب تتناسبان معًا بزوايا قائمة. تم استخدام الأدوات الحجرية لقطع الشقوق في جذوع الأشجار، مما يسمح بربطها هيكليًا. ومن خلال تحليل طبقات الأرض التي دفن فيها الخشب، توصل الفريق إلى أن عمره يبلغ حوالي 476,000 ألف سنة.

وكانت الأدلة السابقة على استخدام الإنسان للخشب مقتصرة على إشعال النار وصناعة الأدوات البسيطة. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن البشر الأوائل عاشوا حياة بدوية بحتة، ويظهر أنهم كانوا قادرين على بناء أكثر تعقيدًا.

الغرض من هذه الهياكل الخشبية لا يزال غير واضح. يشير حجم جذوع الأشجار إلى أنها استخدمت لبناء شيء كبير، ربما منصة لملجأ أو هيكل بجانب النهر لصيد الأسماك. ومع ذلك، بدون أدلة أكثر اكتمالا، فمن الصعب تحديد الطبيعة الدقيقة لهذه الهياكل أو أنواع البشر القدماء الذين بنوها.

تم نقل القطع الأثرية الخشبية إلى المملكة المتحدة لتحليلها وحفظها. وبمجرد اكتمال ذلك، سيتم إعادتهم إلى زامبيا لعرضهم. والأمل هو أن تثري هذه الاكتشافات المجموعات وتسلط الضوء على تقاليد النجارة في زامبيا وتفاعلات الإنسان القديمة مع البيئة.

المصدر: بي بي سي نيوز

By مامفو بريشيا

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