اكتشاف أول استخدام معروف للخشب في البناء في زامبيا

اكتشف علماء الآثار أقدم استخدام معروف للخشب في البناء في سهل الفيضان فوق شلال في شمال زامبيا. يعود تاريخ الهيكل إلى 476,000 سنة مضت، ويسبق الظهور التالي المعروف للخشب في البناء بفارق كبير. تم صنع الشق الخشبي عمدًا باستخدام تقنيات الكشط والشحذ، وكان يربط بين جزأين وتم العثور عليه جنبًا إلى جنب مع العديد من الأدوات الخشبية في حوض بحيرة مشبع بالمياه. تتحدى النتائج فكرة أن الإنسان العاقل هو الوحيد القادر على تعديل المناظر الطبيعية.

يعد الحفاظ على الخشب أمرًا نادرًا بسبب التسوس، مما يجعل من الصعب تحديد أصول الأعمال الخشبية. ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على الرماح الخشبية في ظروف مستنقعية في إنجلترا وألمانيا، ويعود تاريخها إلى مئات الآلاف من السنين. تم تفسير قطعة من الخشب يعود تاريخها إلى 780,000 ألف عام، والتي تم العثور عليها في إسرائيل، على أنها أقدم أداة خشبية معروفة. في حين أن الأدلة على الأعمال الخشبية في عصور ما قبل التاريخ المبكرة نادرة، فإن اكتشاف كالامبو يوفر كميات كبيرة من القطع الخشبية المشغولة، مما يشير إلى مجموعة واسعة من الاستخدامات المحتملة خارج نطاق الأسلحة.

لا يزال الغرض من الهيكل غير معروف، لكن الباحثين يتوقعون أنه كان من الممكن أن يكون بمثابة منصة أو ممشى في بيئة البحيرة. لم يتم العثور على أي استخدام هيكلي آخر للخشب في العصر الحجري القديم الأفريقي أو الأوراسي، باستثناء سجل آخر محفور تم اكتشافه سابقًا في نفس الموقع قبل 70 عامًا.

يضيف هذا الاكتشاف الرائد إلى التاريخ الأثري الرائع لزامبيا. في السابق، تم اكتشاف جمجمة أحد أشباه البشر المعروف باسم كابوي مان، وهومو هايدلبرغنسيس، في كابوي. يعود تاريخه إلى ما يقرب من 300,000 عام، وقد حطم رجل الكابوي النظرية الخطية للتطور البشري وكشف عن وجود سلالات بشرية متوازية متعددة. في حين أن الجمجمة قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالهيكل الخشبي، إلا أنها تظل مرشحًا قويًا.

لا تزال هوية مبتكري الهيكل ووفرة الأدوات غير مؤكدة، حيث كانت أفريقيا مأهولة بأنواع مختلفة من أشباه البشر خلال تلك الفترة. ومع ذلك، كانت منطقة كالامبو مركزًا لنشاط العديد من متغيرات أشباه البشر، بما في ذلك إنسان هايدلبرغ وربما هومو ناليدي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف الألغاز المحيطة بأقدم استخدام معروف للخشب في البناء في زامبيا.

مصادر:

– برهم وآخرون، الطبيعة (2023)

– هآرتس