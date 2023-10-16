سلط باحثون من جامعة براون الضوء على نقاط الضعف في ChatGPT الخاص بشركة OpenAI، مما يدل على أنه يمكن التلاعب بروبوتات الدردشة للرد على الموضوعات المحظورة بمجرد استخدام لغة أخرى غير الإنجليزية. لدى ChatGPT، مثل معظم برامج الدردشة الآلية، قائمة بالموضوعات المحظورة التي يرفض مناقشتها. ومع ذلك، من خلال إدخال مطالبة بلغة غير مدربة على النموذج الأساسي، يمكن تجاوز عوامل التصفية. على سبيل المثال، عندما يتم إدخال مطالبة تطلب نصائح حول كيفية السرقة من متجر دون أن يتم القبض عليك باللغة الزولو، يقدم ChatGPT نصائح مفيدة بنفس اللغة. يسلط هذا البحث الضوء على تحديات فهم النية البشرية والجهود التي يرغب الناس في بذلها لخداع الذكاء الاصطناعي.

وفي أخبار الذكاء الاصطناعي الأخرى، يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل للتحكم في إشارات المرور في مدن مختلفة حول العالم في إطار مشروع الضوء الأخضر. والهدف من ذلك هو استخدام بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، المستمدة من خرائط جوجل، لتحسين تدفق حركة المرور، وتحسين الكفاءة، وتقليل الانبعاثات. وبينما يبدو المشروع واعدًا، فقد ظهرت مخاوف بشأن مشاركة جوجل في أنظمة التحكم هذه.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب التسلسلات المشفرة، تقدم المقالة شرحًا حول أرقام تعريف المركبات (VINs). تكشف أرقام VIN، المكونة من 17 حرفًا، عن معلومات حول بلد منشأ السيارة، والشركة المصنعة، والطراز، ونظام نقل الحركة، وسنة الطراز، ورمز المصنع، ورقم الإنتاج، وحتى تضمين المجموع الاختباري لمنع التزييف.

وفي مجال المعايير، جرت احتفالات متضاربة بـ "اليوم العالمي للمعايير" في تواريخ مختلفة حسب المنظمة. احتفلت كل من ANSI وNIST وASTM بهذا اليوم في 12 أكتوبر، في حين حددت ISO وIEC والاتحاد الدولي للاتصالات يوم 14 أكتوبر باعتباره احتفالهم. يصور xkcd هذا المأزق بطريقة فكاهية.

في ملاحظة أخف، حصل شعار البلوتوث على اعتراف رسمي من المتحف الوطني في الدنمارك، بعد 26 عامًا من اعتماده لرون الملك الدنماركي هارالد بلوتوث. تم ذكر ميل الفايكنج إلى الألقاب الحرفية وأحيانًا غير اللطيفة، كما يتضح من والد هارالد "جورم القديم" وخليفته "سوين فوركبيرد"، جنبًا إلى جنب مع الأسماء المباشرة المسلية مثل "إيفار ذا بونليس" و"إيستين فول-فارت". "

المصدر: بحث جامعة براون، تقرير Google Project Green Light، مقالة VIN، احتفالات يوم المعايير العالمي، التعرف على شعار Bluetooth.