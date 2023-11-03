استكشاف التوهج الجوي الغامض الذي أنشأته HAARP في ألاسكا

لا تشتهر ألاسكا بمناظرها الطبيعية الخلابة فحسب، بل تشتهر أيضًا بظاهرة التوهج الهوائي الجذابة التي يمكن مشاهدتها في السماء. تهدف حملة بحثية رائدة تقودها جامعة ألاسكا فيربانكس، بالتعاون مع جامعة كورنيل، وجامعة كولورادو دنفر، وجامعة فلوريدا، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، إلى التحقيق في الوهج الهوائي الغامض الناتج عن برنامج أبحاث الشفق القطبي النشط عالي التردد ( هارب).

تركز هذه الحملة التي تستمر أربعة أيام على فهم الآليات داخل طبقة الأيونوسفير، وهي منطقة جوية تقع على ارتفاع يتراوح بين 30 إلى 350 ميلًا تقريبًا فوق سطح الأرض. ومن خلال تحليل الغلاف الأيوني، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لأسباب الانبعاثات الضوئية وكيف يمكن لموجات بلازما معينة في الغلاف الأيوني أن تضخم موجات التردد المنخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الباحثون إلى استكشاف كيف يمكن للأقمار الصناعية الاستفادة بشكل فعال من موجات البلازما هذه في اكتشاف الاصطدام وتجنبه.

سيتم استخدام أداة أبحاث الغلاف الأيوني الخاصة بـ HAARP، وهي عبارة عن مجموعة من 180 هوائيًا عالي التردد منتشرة على مساحة 33 فدانًا، لتوليد وهج الهواء الاصطناعي. من خلال بث إرسالات راديوية عالية التردد بأنماط نبضية، على غرار الطريقة التي تنتج بها الطاقة الشمسية الشفق القطبي الطبيعي، يستطيع HAARP إثارة الإلكترونات في الغلاف الأيوني للأرض. وبالتالي، إذا كان توهج الهواء مرئيًا، فسيظهر على شكل رقعة حمراء أو خضراء دقيقة في السماء.

تمتد رؤية التوهج الجوي لمسافة 300 ميل تقريبًا من منشأة HAARP في جاكونا، ألاسكا. ومع ذلك، فإن الزاوية المحددة المطلوبة لمراقبة الوهج الهوائي تختلف اعتمادًا على المسافة بين الراصد وHAARP. يتم تشجيع الأفراد المهتمين على أن يكونوا على دراية بترددات الإرسال السائدة، والتي تتقلب بين 2.8 و10 ميغاهيرتز، وأن يستشيروا موقع HAARP الإلكتروني للحصول على تحديثات حول الحملة البحثية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الأيونوسفير؟

ج: الغلاف الأيوني هو منطقة داخل الغلاف الجوي للأرض، وتقع على ارتفاع يتراوح بين 30 و350 ميلاً تقريبًا فوق سطح الأرض، حيث توجد الأيونات والإلكترونات الحرة.

س: كيف يقوم HAARP بإنشاء توهج هوائي؟

ج: من خلال استخدام البث اللاسلكي عالي التردد المنبعث من أداة البحث الأيونوسفيرية، يقوم HAARP بإثارة الإلكترونات في الغلاف الأيوني للأرض، مما يؤدي إلى إنشاء وهج هوائي صناعي.

س: ما سبب أهمية التوهج الهوائي؟

ج: توفر دراسة التوهج الجوي رؤى قيمة حول سلوك الغلاف الأيوني وتفاعله مع مختلف الظواهر، مثل موجات البلازما وعمليات الأقمار الصناعية.