دراسة جديدة تربط ميكروبات الأمعاء بصحة الهيكل العظمي

اكتشف العلماء وجود علاقة محتملة بين ميكروبيوم الأمعاء وصحة الهيكل العظمي. وجدت دراسة حديثة أن بعض ميكروبات الأمعاء ترتبط بكثافة العظام، والهندسة المعمارية الدقيقة، والقوة. تشير النتائج إلى أنه قد يكون من الممكن تغيير ميكروبيوم الأمعاء لتحسين صحة العظام.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "دراسة أترابية حول العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وكثافة العظام والهندسة المعمارية الدقيقة والقوة" في مجلة Frontiers in Endocrinology. قام الباحثون بالتحقيق في العلاقة بين ميكروبيوم الأمعاء والتصوير المقطعي الكمي المحيطي عالي الدقة (HR-pQCT) لمسح نصف القطر والساق في مجموعتين كبيرتين.

استخدم الباحثون بيانات من دراسة فرامنغهام للجيل الثالث ودراسة كسور هشاشة العظام لدى الرجال لتحديد ما إذا كان هناك عامل محتمل قابل للتعديل يساهم في صحة الهيكل العظمي. انخفاض كثافة العظام يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، وخاصة عند كبار السن.

وكشفت النتائج أن بعض البكتيريا، مثل بكتيريا أكرمانسيا وبكتيريا كلوستريداليس DTU089، لها ارتباطات سلبية بصحة العظام لدى كبار السن. ارتبط Akkermansia سابقًا بالسمنة، في حين أن DTU089 أكثر وفرة لدى الأفراد الذين يعانون من انخفاض النشاط البدني وتناول البروتين. ومن المعروف أن هذه العوامل تؤثر على صحة الهيكل العظمي.

ووجد الباحثون أيضًا أن بعض البكتيريا كانت مرتبطة بالاختلافات في منطقة المقطع العرضي للعظام، مما يشير إلى أن الميكروبات يمكن أن تؤثر على كيفية تغير حجم العظام مع تقدم السن.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات المحددة للكائنات البكتيرية على صحة الهيكل العظمي، فإن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة حول الدور المحتمل لميكروبيوم الأمعاء في صحة العظام. في نهاية المطاف، قد يكون استهداف ميكروبيوم الأمعاء هو النهج المستقبلي لتحسين صحة الهيكل العظمي.

مصادر:

- دراسة منشورة في مجلة Frontiers in Endocrinology (بدون عنوان URL)

- معهد ماركوس لأبحاث الشيخوخة التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد