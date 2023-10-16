دراسة جديدة تؤكد أن تيار الخليج يضعف ويهدد المناخ العالمي

أكدت دراسة حديثة أن تيار الخليج، وهو تيار محيطي رئيسي يساعد على تنظيم مستويات سطح البحر والحفاظ على الظروف المعتدلة، يضعف بمعدل ينذر بالخطر. لقد تباطأ تدفق المياه الدافئة عبر مضيق فلوريدا بنسبة 4% على مدى العقود الأربعة الماضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على مناخ العالم.

ينقل تيار الخليج، وهو جزء من نظام الدورة الحرارية الملحية، الحرارة والمواد المغذية والكربون والأكسجين حول الكوكب. يبدأ بالقرب من فلوريدا ويحمل المياه الدافئة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا قبل عبور المحيط الأطلسي إلى أوروبا. ويلعب هذا التيار دورًا حاسمًا في الحفاظ على درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وقد يؤدي تباطؤه إلى الإخلال بهذه التوازنات الدقيقة.

ووصف المؤلف الرئيسي كريستوفر بيكوتش، عالم المحيطات الفيزيائي في معهد وودز هول لعلوم المحيطات، نتائج الدراسة بأنها "أقوى وأدق دليل لدينا على ضعف هذا التيار المحيطي ذي الصلة بالمناخ". قامت الدراسة بتحليل البيانات من ثلاثة مصادر مختلفة، بما في ذلك الكابلات تحت البحر، وقياس الارتفاع عبر الأقمار الصناعية، والملاحظات في الموقع، لقياس حركات التيار حول مضيق فلوريدا.

وفي حين أن التحول بنسبة 4% قد يبدو صغيرا، إلا أن العلماء يشعرون بالقلق من أن هذه مجرد البداية. وتقارن هيلين تشيرسكي، عالمة المحيطات في جامعة كوليدج لندن، الأمر بالأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، حيث تصاعدت أعداد صغيرة بسرعة. ومكمن القلق هنا هو أن تباطؤ تيار الخليج يمكن أن يكون مقدمة لانهيار أكثر خطورة.

ويعتقد العلماء أن تدفق المياه الباردة والعذبة من ذوبان الصفائح الجليدية الناتجة عن تغير المناخ قد يكون مسؤولا عن تباطؤ التيار. ومع ذلك، فإن إثبات هذا الارتباط يمثل تحديًا بسبب تعقيد النظام والوقت القصير نسبيًا الذي قضاه البشر في مراقبة تدفقات المحيطات بشكل مباشر.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير تغير المناخ بشكل كامل على تيار الخليج والتمييز بين التقلبات الطبيعية والآثار التي يسببها الإنسان. إن ضعف تيار الخليج يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من تغير المناخ وحماية التوازن الدقيق للأنظمة المناخية على الأرض.

مصادر:

– رسائل بحثية جيوفيزيائية “دراسة: التباطؤ الحالي لنظام تيار الخليج كما تمت محاكاته بنموذج لينا لموجة المحيط”

– لايف ساينس، “تيار الخليج قد ينهار في عام 2025، مما سيغرق الأرض في الفوضى المناخية: ‘لقد كنا في حيرة من أمرنا’”