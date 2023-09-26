تيار الخليج: تباطؤ كبير يثير المخاوف

أكدت دراسة حديثة أن تيار الخليج، وهو تيار قوي من المياه الدافئة التي تتدفق من خليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، قد تباطأ بنسبة 4٪ على مدى العقود الأربعة الماضية. في حين أن سبب هذا الضعف لم يتم تحديده بعد، إلا أن مؤلفي الدراسة يذكرون أن الاستنتاج مدعوم بـ "يقين افتراضي" أكبر من 99٪.

يلعب تيار الخليج دورًا حاسمًا في التأثير على أنماط الطقس والمناخ، مما يؤثر على مستويات سطح البحر وحتى نشاط الأعاصير. فهي لا تحمل الماء الدافئ فحسب، بل تحمل أيضًا الحرارة والكربون، والتي لها تأثيرات بعيدة المدى، بما في ذلك درجة الحرارة وهطول الأمطار في أوروبا. واستندت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، إلى تحليل شامل للبيانات التي تم جمعها منذ عام 1982 من عمليات الرصد والكابلات تحت البحر والأقمار الصناعية في مضيق فلوريدا.

وباستخدام النمذجة الافتراضية، قام الباحثون بفحص البيانات ووجدوا أن التباطؤ في تيار الخليج أصبح واضحا فقط خلال العقد الماضي. وبمقارنة العملية بجمع شهود مستقلين في قضية أمام المحكمة، شبه المؤلف الرئيسي كريس بيكوتش تجميع الشهادات بصورة واضحة. وأشارت النتائج إلى ضعف كبير في تيار الخليج، متجاوزا ما يمكن توقعه إذا ظل التيار مستقرا.

في حين أن الدراسة هي جزء من مشروع مدته ست سنوات لرصد التغيرات في تيار الخليج، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد السبب الدقيق للتباطؤ. وأعربت ليزا بيل، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة علوم المحيطات، عن مخاوفها بشأن الآثار المترتبة على ضعف التيار. وشددت على أن تيار الخليج يعد نظاما حيويا للدوران المحيطي وأن تضاؤل ​​قوته له تداعيات عالمية.

في يوليو 2023، سلطت دراسة منفصلة الضوء على الانهيار المحتمل للدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي (AMOC)، والتي يعد تيار الخليج جزءًا منها. ومن الممكن أن يحدث هذا الانهيار بين عامي 2025 و2095. وتعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأهمية معالجة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لحماية محيطاتنا وكوكبنا.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية – المجلة

– EcoWatch – منصة الأخبار البيئية