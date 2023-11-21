هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية جديدة لتحقيق تسمية الكواكب الشاملة للجنسين

كشف تحليل حديث أجرته آني لينوكس، الباحثة في الجامعة المفتوحة، أن المبادئ التوجيهية لتسمية ميزات سطح الكوكب تفتقر إلى الشمول بين الجنسين وتظهر تحيزًا تجاه الرجال. وجد بحث لينوكس، الذي تضمن تحليل قاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي (IAU)، أن XNUMX% فقط من فوهات القمر المعروفة تمت تسميتها بأسماء نساء.

الاتحاد الفلكي الدولي هو رابطة دولية لعلماء الفلك المحترفين، وتحكم سياساته تسمية سمات الكواكب مثل الحفر والجبال والوديان والأخاديد والمحيطات والبراكين. كتبت لينوكس رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الفلكي الدولي، تحثهم فيها على معالجة التحيز في سياسات التسمية الخاصة بهم، والتي تدعي أنها تفضل "الرجال البيض المتوافقين مع جنسهم".

بدأت ممارسة تسمية الحفر القمرية على يد عالم الفلك الإيطالي جيوفاني باتيستا ريتشولي في عام 1635. وقد تبنى ألقاب علماء مشهورين لاكتشافاته، وهو تقليد لا يزال الاتحاد الفلكي الدولي يتبعه حتى اليوم.

على الرغم من أن الاتحاد الفلكي الدولي لا يقوم بتعيين الأسماء بشكل مباشر، إلا أنه يسهل تشكيل مجموعات عمل أو فرق عمل لاقتراح أسماء ميزات محددة والموافقة عليها. غالبًا ما تستمد هذه المقترحات الإلهام من الشخصيات التاريخية أو الأساطير أو الموضوعات الثقافية. ومع ذلك، يرى لينوكس أن هذا النهج يديم المظالم التاريخية ويساهم في نقص التنوع داخل التسميات.

كشف بحث لينوكس أيضًا عن تباينات في تمثيل النساء بين سمات الكواكب. في حين يظهر عطارد تمثيلا أفضل قليلا مع تسمية 11.8% من فوهاته بأسماء نساء، يظهر المريخ تفاوتا كبيرا بين الجنسين، حيث تمت تسمية 1.8% فقط من فوهاته بأسماء نساء. من ناحية أخرى، فإن جميع الفوهات في كوكب الزهرة تحمل أسماء الإناث، ولكن 38% منها فقط تُنسب إلى نساء حقيقيات قدمن مساهمات كبيرة للمجتمع.

لضمان قدر أكبر من الشمولية والتنوع في تسمية الكواكب، من الضروري مراجعة وتنقيح المبادئ التوجيهية الحالية. وهذا من شأنه أن يتيح احتفالاً أكثر تمثيلاً للمساهمات التي قدمها جميع الجنسين عبر التاريخ. ومن خلال تبني نهج أكثر شمولا لتسمية معالم الكواكب، يستطيع المجتمع العلمي خلق مساحة لمجموعة واسعة من الروايات وتعزيز المساواة والاعتراف للجميع.