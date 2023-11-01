استمتع بتجربة المسرات السماوية لشهر نوفمبر

مع انتقالنا من الخريف إلى الشتاء، يحمل شهر نوفمبر معه مجموعة من المفاجآت السماوية لراصدي السماء. من قمم زخات الشهب إلى المناظر الخلابة لكوكب المشتري وقمر بيفر الشهير، يعد هذا الشهر بأن يكون متعة لعشاق علم الفلك. أفضل جزء؟ يمكن ملاحظة معظم هذه الأحداث الفلكية دون أي معدات خاصة، على الرغم من أن المنظار أو التلسكوب يمكن أن يعزز التجربة بالتأكيد.

كوكب المشتري في المعارضة (2-3 نوفمبر)

في 3 نوفمبر، الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيصل كوكب المشتري إلى نقطة المعارضة، وسيظهر في أكبر وألمع حالاته. يمكن لراصدي السماء في نصف الكرة الشمالي إلقاء نظرة خاطفة على هذا الكوكب المهيب في الأفق الشرقي.

دش نيزك Taurids الجنوبي – نافذة الذروة (5-6 نوفمبر)

ومن المتوقع أن يصل أول زخة نيزكية لهذا الشهر، وهي Taurids الجنوبية، إلى ذروتها في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر. يقدم مشهدًا يبلغ حوالي خمسة نيازك في الساعة، ولا ينبغي تفويت هذا الدش.

اقتران القمر والزهرة (9 نوفمبر)

سوف يتألق كوكب الزهرة، الكوكب الأكثر سطوعًا في نظامنا الشمسي، بشكل أكثر تألقًا هذا الشهر. وفي 9 نوفمبر، الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيقدم عرضًا رائعًا في الأفق الشرقي. وسيمر القمر أيضًا أمام كوكب الزهرة، مما سيحجبه عن الأنظار مؤقتًا.

زخة شهب الثورات الشمالية – نافذة الذروة (11-13 نوفمبر)

نظرًا لمراحل القمر، فإن أفضل فرصة لمراقبة زخة شهب الثورات الشمالية هي من 11 إلى 13 نوفمبر. سيكون الوقت المثالي للمشاهدة حوالي منتصف الليل حيث أن القمر سيكون مكتملًا بنسبة 2٪ فقط، مما يسمح برؤية مثالية.

دش نيزك ليونيدز – نافذة الذروة (18 نوفمبر)

حدد التقويم الخاص بك لزخة شهب الأسديات، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في 18 نوفمبر. في وقت متأخر من ليلة 17 نوفمبر حتى فجر 18 نوفمبر هو وقت المشاهدة الرئيسي. تحت سماء خالية من القمر، من الممكن أن نشهد ما بين 10 إلى 15 نيزكًا في الساعة.

اكتمال قمر القندس (27 نوفمبر)

أبرز ما يميز شهر نوفمبر هو اكتمال قمر القندس، والذي سيصل إلى ذروة الإضاءة في 27 نوفمبر الساعة 4:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وفي الليلة السابقة، سيظهر القمر مكتملًا وقريبًا بشكل استثنائي، مما يوفر مشهدًا آسرًا.

لذا، جهز نفسك ببطانية مريحة ومنظار، وانغمس في العجائب السماوية التي يخبئها لك شهر نوفمبر. حان الوقت للتعجب من جمال السماء ليلاً واحتضان عظمة الكون المذهلة.

الأسئلةالشائعة

1. هل أحتاج إلى معدات خاصة لمراقبة الأحداث السماوية في شهر نوفمبر؟

في حين أنه يمكن ملاحظة معظم الأحداث بدون معدات خاصة، إلا أن استخدام منظار جيد أو تلسكوب يمكن أن يعزز تجربتك.

2. ما هو أفضل وقت لمراقبة زخات الشهب؟

تختلف أوقات الذروة لزخات الشهب في شهر نوفمبر. ذروة الثورات الجنوبية في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر تقريبًا، والطوريات الشمالية في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، والطوريون في 18 نوفمبر. ومع ذلك، قد تختلف أوقات المشاهدة المحددة وفقًا لموقعك والظروف المحلية.

3. هل سيؤثر القمر على الرؤية أثناء زخات الشهب؟

بالنسبة للزخات النيزكية لطوريات الشمال وليونيد، ستكون مراحل القمر مواتية، مع الحد الأدنى من التدخل. ومع ذلك، يوصى دائمًا بالتحقق من التقويم القمري والتخطيط لمراقبتك وفقًا لذلك.

4. ما هي أهمية قمر القندس؟

قمر القندس هو اسم تقليدي يطلق على اكتمال القمر في شهر نوفمبر لأنه يتزامن مع الوقت الذي تقوم فيه القنادس ببناء سدودها الشتوية. إنه يرمز إلى بداية فصل الشتاء واستعدادات الطبيعة للظروف القاسية المقبلة.

5. هل يمكن رؤية اقتران القمر والزهرة بالعين المجردة؟

نعم، يمكن مشاهدة اقتران القمر مع كوكب الزهرة بدون أي معدات خاصة. انظر إلى الأفق الشرقي في الوقت المحدد لتشاهد هذا المشهد السماوي.