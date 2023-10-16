يكتشف الضيف غزو النمل في فندق فاخر

شعر أحد النزلاء المقيمين في فندق Malmaison Hotel ذو الأربع نجوم في ليث، اسكتلندا، بالاشمئزاز عندما وجد غرفته موبوءة بالنمل. استيقظ ديفيد ميسون، الذي كان يزور إدنبرة لقضاء عطلة عيد ميلاد، ليكتشف وجود حشرات في الحمام قبل أن يجد العشرات من النمل على منشفته. ويعتقد أن الحشرات خرجت من صدع في البلاط.

قامت ميزون على الفور بإخطار موظفي الفندق وقامت بتحميل مقطع فيديو عن الإصابة على وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أهمية معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة وحث الفندق على اتخاذ إجراءات فورية. ومع ذلك، ادعى أن الرد الذي تلقاه من موظفي الفندق كان باهتًا، مع اعتذار بسيط وعدم عرض تعويض أو حل.

قد يكون وجود النمل في غرف الفنادق أمرًا مزعجًا للضيوف، ويثير تساؤلات حول معايير النظافة والصيانة. يمكن أن يشكل غزو النمل مخاطر صحية لأن هذه الحشرات يمكن أن تحمل البكتيريا والمواد المسببة للحساسية. لذلك، من المهم لإدارة الفندق معالجة مثل هذه المشكلات بسرعة وفعالية.

صرح فندق Malmaison بأنه يحقق في الأمر لكنه لم يقدم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي. من المهم للفنادق إعطاء الأولوية لرضا النزلاء واتخاذ إجراءات سريعة عند مواجهة مثل هذه المخاوف للحفاظ على سمعتها وضمان إقامة ممتعة لعملائها.

مصادر:

– ادنبره لايف