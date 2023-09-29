رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا يقوم بتحليل حراس المشهد الفضائي في Galaxy Vol 3

قام رائد الفضاء المتقاعد من ناسا، كريس هادفيلد، بتفكيك مشهد من فيلم Guardians of the Galaxy Vol 3 لتحديد مدى دقته في تصوير الفضاء. يُظهر المشهد المعني بيتر كويل / ستار لورد، الذي يلعب دوره كريس برات، عالقًا في الفضاء بدون معدات واقية. قام هادفيلد بتحليل المشهد وناقش العواقب المحتملة لمثل هذا الموقف.

وفقًا لهادفيلد، فإن العيش خارج سفينة الفضاء بدون بدلة فضائية لمدة 30 ثانية تقريبًا قد لا يسبب ضررًا فوريًا. ومع ذلك، بعد حوالي دقيقة ونصف، سيحدث ضرر لا يمكن إصلاحه، مما يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف. وفي غضون 15 ثانية، ينضب الأكسجين الموجود في الدم، مما يؤدي إلى فقدان الوعي عند وصوله إلى الدماغ.

أما بالنسبة للمؤثرات البصرية في المشهد، فقد ذكر هادفيلد أن تورم وجه النجم اللورد حقيقي لأن الدم سوف يفور، مما يخلق فقاعات في جميع أنحاء الجسم. ومع ذلك، فإن التجميد الفوري لوجهه لن يحدث بدون وجود الماء، حيث توجد كمية كبيرة من الكتلة الحرارية لإبطاء العملية.

اعترف هادفيلد بأن صانعي الأفلام غالبًا ما يأخذون ترخيصًا فنيًا عند تصوير مشاهد الفضاء، حيث أن معظم التأثيرات ستحدث داخليًا. وعلى الرغم من عدم الدقة، فقد أعجب بالتصوير العام للفضاء في الفيلم.

منذ تقاعده من وكالة ناسا، كتب هادفيلد كتبًا عن تجاربه وحصل على التقدير لمسيرته المهنية. يؤكد المشهد من Guardians of the Galaxy Vol 3 على الحاجة إلى الدقة العلمية في الوسائط المتعلقة بالفضاء.

في قصة الفيلم، ينجو بيتر كويل من محنته الفضائية ويعود بأمان إلى الأرض. هناك تلميحات لفيلم Star-Lord مستقل محتمل يستكشف تكيفه مع الحياة على الأرض. وبحسب ما ورد ناقش المخرج جيمس غان وكريس برات هذا المفهوم.

العنوان: "رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا يحلل حراس المشهد الفضائي في Galaxy Vol 3"

المصادر: فانيتي فير، جاسوس رقمي