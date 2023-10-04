توصلت الدراسة إلى أن الشعاب المرجانية الاستوائية مهددة بتغير المناخ

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق متعدد التخصصات من العلماء أن الشعاب المرجانية الاستوائية معرضة لخطر التدهور الشديد بسبب آثار تغير المناخ. تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports، الضوء على التهديدات التي تتعرض لها مناطق التنوع البحري الساخنة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحمض المحيطات، وتدهور نوعية المياه، والأمراض التي تؤثر على الكائنات الحية التي تبني الشعاب المرجانية.

ركز البحث على حاجز بليز المرجاني والجزر المرجانية، وهو أكبر نظام للشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي. ومن خلال فحص 22 عينة حفر تم جمعها من المنطقة، تمكن العلماء من تحليل معدلات نمو المرجان وتراكمه على مدار 9,000 عام الماضية. واستخدموا التأريخ بالنظائر المشعة لتحديد عمر شظايا المرجان وتقدير معدلات نموها. وأظهرت النتائج أن معدلات تراكم المرجان في بليز قد انخفضت مع مرور الوقت، مع معدلات نمو عند الحد الأدنى من توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل من قبل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وكشفت الدراسة أيضًا عن تحول في المجتمعات المرجانية، حيث تم استبدال الشعاب المرجانية الصخرية بالطحالب اللحمية والأصناف العشبية. وقد وجد أن الشعاب المرجانية القادرة على تحمل الإجهاد والبناء للشعاب المرجانية تهيمن على الأجزاء القديمة من قلوب الحفر، لكن وفرتها انخفضت مع تحسن الظروف البيئية. ويشير الباحثون إلى أن الأهمية المتزايدة للخصوبة، أو القدرة الإنجابية، قد تساعد المجتمعات المرجانية على التغلب على الضغوط البيئية.

ومن الاكتشافات الأخرى المثيرة للاهتمام اكتشاف فجوات على نطاق مئوي في السجل الأحفوري لمرجان Acropora palmata سريع النمو. وتتزامن هذه الفجوات مع فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نشاط العواصف وانخفاض إمدادات المغذيات، مما يشير إلى الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ على الشعاب المرجانية الاستوائية. تعتبر هذه النظم البيئية الهشة، موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، حيوية لصحة محيطاتنا ويجب حمايتها.

مصادر:

– إيبرهارد جيشلر وآخرون، 9000 عام من التغيير في بنية مجتمع المرجان وتراكمه في شعاب بليز، غرب المحيط الأطلسي، التقارير العلمية (2023).

– جامعة جوته فرانكفورت أم ماين.