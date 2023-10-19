مستقبل الغذاء في الفضاء: زراعة النباتات لمهمات طويلة الأمد

بينما تستعد وكالة ناسا لإرسال بعثات إلى القمر والمريخ، يتمثل أحد التحديات الحاسمة في ضمان مصدر غذائي مستدام لأفراد الطاقم أثناء إقامتهم الطويلة في الفضاء. حاليًا، يعتمد رواد الفضاء بشكل أساسي على الأطعمة المعبأة مسبقًا، والتي لها قيود من حيث الجودة والتغذية مع مرور الوقت. ولمعالجة هذه المشكلة، يستكشف الباحثون إمكانية زراعة الغذاء في الفضاء، وتقليل الحاجة إلى إعادة الإمداد المتكرر وضمان إمدادات غذائية طازجة ومغذية للبعثات طويلة الأمد.

بدأت وكالة ناسا مشروع "النمو خارج الأرض" بالتعاون مع حديقة فيرتشايلد النباتية في عام 2015. ويتضمن هذا المشروع مئات من فصول العلوم في المدارس المتوسطة والثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لزراعة بذور مختلفة في موطن مماثل لتلك الموجودة في محطة الفضاء الدولية ( محطة الفضاء الدولية). يتم بعد ذلك نقل البذور التي تزدهر في هذه الفصول الدراسية إلى غرفة في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا لإجراء المزيد من الاختبارات. يتم إرسال البذور المختارة في النهاية إلى محطة الفضاء الدولية لتقييم نموها في ظروف الجاذبية الصغرى.

كما طورت وكالة ناسا أنظمة متخصصة لدعم نمو النباتات في الفضاء. نظام إنتاج الخضروات (Veggie) عبارة عن غرفة منخفضة الطاقة قادرة على استيعاب ستة نباتات. يقوم أفراد الطاقم بالعناية بالنباتات يدويًا، وسقيها يدويًا. نظام آخر، نظام توصيل المغذيات المداري السلبي (Veggie PONDS)، يقوم بأتمتة عملية تغذية النباتات وسقيها. الموئل النباتي المتقدم عبارة عن جهاز مؤتمت بالكامل مصمم لدراسة نمو النبات مع الحد الأدنى من مشاركة الطاقم.

تعد ظروف الإضاءة والمغذيات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح نمو النبات في الفضاء. استكشفت سلسلة من التجارب المعروفة باسم Veg-04A وVeg-04B وVeg-05 نمو خردل ميزونا، وهو محصول أخضر مورق، في ظل ظروف إضاءة مختلفة. وتمت مقارنة المحصول والتركيب الغذائي والمستويات الميكروبية للنباتات المزروعة في الفضاء بتلك المزروعة على الأرض. قام أعضاء الطاقم أيضًا بتقييم النكهة والملمس والخصائص الأخرى للمنتج. تجربة أخرى، Plant Habitat-04، ركزت على التفاعلات بين الميكروبات النباتية وقامت بتقييم نكهة وملمس الفلفل الحار.

أظهرت التجارب الأولية أن الجاذبية الصغرى يمكن أن تؤثر على نمو النبات ولكنها لا تضر بصحة النبات بشكل عام. على سبيل المثال، نمت نباتات القمح أطول بنسبة 10% في الجاذبية الصغرى مقارنة بنظيراتها على الأرض. كشفت تحقيقات نمو الشتلات أن الشتلات يمكن أن تتكيف مع الجاذبية الصغرى عن طريق تغيير التعبير الجيني المرتبط بالضغوطات الناجمة عن الفضاء. تم استكشاف استشعار الجاذبية في النباتات من خلال تحقيق استشعار جاذبية النبات الذي أجرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA). قامت هذه الدراسة بقياس تأثير الجاذبية الصغرى على مستويات الكالسيوم، مما يوفر رؤى حول تصميم طرق فعالة لزراعة النباتات في الفضاء.

يمثل توفير المياه الكافية تحديًا كبيرًا في الجاذبية الصغرى. أظهر تحقيق إدارة مياه النبات طريقة الزراعة المائية لتوفير الماء والهواء لجذور النباتات. جربت دراسة XROOTS تقنيات الزراعة المائية والهوائية (المعتمدة على الهواء) كبدائل للزراعة التقليدية المعتمدة على التربة. تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على تمكين إنتاج المحاصيل على نطاق واسع لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

علاوة على ذلك، تضمنت تحقيقات VEG-03 زراعة خضروات مختلفة، بما في ذلك Extra Dwarf Pak Choi، وAmara Mustard، وخس رومين أحمر. خلال التجربة، أجرى رائد الفضاء ناسا مايك هوبكنز أول عملية زرع نباتات على الإطلاق في الفضاء، حيث قام بنقل براعم صحية من وسادة نباتية واحدة إلى البراعم المكافحة في الخضروات. تقدم عملية الزرع الناجحة هذه إمكانيات جديدة لتعزيز نمو النباتات في الجاذبية الصغرى وتوسيع مجموعة متنوعة من المحاصيل التي يمكن زراعتها في الفضاء.

ومع استمرار ناسا في أبحاثها وتجاربها، فمن الواضح أن زراعة النباتات في الفضاء تعد حلاً واعداً للمهام طويلة الأمد. وستساعد المعرفة المكتسبة من هذه المساعي في تشكيل التقنيات والأساليب المستقبلية لإنتاج الغذاء المستدام في الفضاء، مما يدعم أهداف الوكالة الطموحة للاستكشاف البشري خارج الأرض.

مصادر:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)