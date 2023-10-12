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دراسة جديدة تكشف أن مصادر المياه الجوفية هي الملوثات الرئيسية للحاجز المرجاني العظيم

Byروبرت أندرو

أكتوبر 12، 2023
دراسة جديدة تكشف أن مصادر المياه الجوفية هي الملوثات الرئيسية للحاجز المرجاني العظيم

كشفت دراسة رائدة أجراها علماء في جامعة ساوثرن كروس، والمعهد الأسترالي لعلوم البحار، وCSIRO أن ما يقرب من ثلث النيتروجين غير العضوي المذاب وثلثي الفوسفور غير العضوي المذاب في الحاجز المرجاني العظيم يأتي من مصادر المياه الجوفية. ولم يتم توثيق هذا التلوث الكبير من مصادر المياه الجوفية من قبل. واستخدم البحث، الذي امتد لعقد من الزمن، عينات مياه تم تحليلها بحثًا عن نظائر الراديوم، والتي تعمل كعلامات للتلوث.

وفي حين لم يتم تحديد المصدر الدقيق للتلوث، فقد حددت الدراسة المسار. قد تستغرق الملوثات الناتجة عن المزارع عدة عقود للوصول إلى خزانات المياه الجوفية، والتي تنبثق بعد ذلك من الينابيع الموجودة على الساحل والينابيع تحت الماء داخل بحيرة الشعاب المرجانية. يمكن أن يؤدي هذا التلوث إلى تكاثر الطحالب، وتفشي نجم البحر الذي يأكل المرجان، وزيادة أمراض الأسماك.

ويحذر الدكتور دوجلاس تيت، المؤلف الرئيسي للبحث، من ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل. تشكل العناصر الغذائية الزائدة الناتجة عن التلوث تهديدًا لصحة الشعاب المرجانية وحياتها البحرية. وقد خصصت حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية بالفعل أموالاً كبيرة لتحسين نوعية المياه في الحاجز المرجاني العظيم، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن إعادة تقييم مساهمة المياه الجوفية في تلوث الشعاب المرجانية أمر ضروري.

يؤكد خبير جودة مياه الشعاب المرجانية البارز الدكتور ستيفن لويس على أهمية هذا الاكتشاف لإجراءات الحماية المستقبلية. وفي حين أن النهج المتبع تجاه إدارة المغذيات في المزارع لا يزال دون تغيير، فإن الفهم الأوسع لعملية المياه الجوفية أمر بالغ الأهمية. ومن الضروري معالجة التهديدات الخفية التي تواجه النظم البيئية الحيوية مثل الحاجز المرجاني العظيم والتخفيف من حدتها لضمان الحفاظ عليها.

يسلط هذا البحث الضوء على مصادر التلوث غير المعروفة سابقًا والتي تؤثر على الحاجز المرجاني العظيم ويدعو إلى استراتيجيات إدارة جديدة لمكافحة هذا التلوث بشكل فعال. على الرغم من أنها مثيرة للقلق، إلا أن هذه النتائج توفر فرصة لجهود الحفاظ على البيئة بشكل أكثر استنارة. إن فهم التهديدات الخفية ومعالجتها أمر ضروري لحماية النظم البيئية الحيوية في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

مصادر:
– جامعة ساوثرن كروس
– المعهد الأسترالي لعلوم البحار
- CSIRO

By روبرت أندرو

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