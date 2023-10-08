اكتشف العلماء أن التلوث تحت الأرض يتدفق إلى الحاجز المرجاني العظيم

اكتشف العلماء أن كميات كبيرة من التلوث تدخل إلى الحاجز المرجاني العظيم من خلال مصادر المياه الجوفية، وهو اكتشاف قد يكون له آثار على الجهود المبذولة للحد من التلوث في مستجمعات الأنهار. ولم توثق الأبحاث السابقة مدى مساهمة النيتروجين والفوسفور غير العضوي الذائب من المصادر الجوفية في مياه الشعاب المرجانية. تكشف هذه الدراسة الجديدة أن ما يقرب من ثلث النيتروجين وثلثي الفوسفور الموجود في مياه الشعاب المرجانية يأتي من مصادر تحت الأرض.

لقد كان التحكم في التلوث الناتج عن المزارع التي تمتد إلى الشعاب المرجانية محورًا رئيسيًا للحكومات والوكالات بسبب آثاره الضارة على صحة المرجان. ويثير التقدم البطيء في تحسين نوعية المياه، إلى جانب أزمة المناخ، مخاوف بشأن مستقبل الشعاب المرجانية وما إذا كان سيتم إضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

تعاون علماء من جامعة ساوثرن كروس، والمعهد الأسترالي لعلوم البحار، وCSIRO في البحث الذي امتد لعقد من الزمن. تم جمع عينات المياه وتحليلها بحثًا عن نظائر الراديوم التي تعمل كعلامات للتلوث. وفي حين أن الدراسة لم تحدد مصادر محددة للتلوث، إلا أنها حددت الطريق الذي تصل من خلاله الملوثات إلى الشعاب المرجانية.

وأوضح الدكتور دوجلاس تيت، خبير كيمياء المياه الساحلية والمؤلف الرئيسي للبحث، أن الملوثات يمكن أن تستغرق عقودًا للانتقال من المزارع إلى طبقات المياه الجوفية قبل أن تظهر على الساحل والينابيع تحت الماء في بحيرة الشعاب المرجانية. ويشير هذا إلى أن التلوث يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى على الشعاب المرجانية. ويمكن أن تؤدي المغذيات الزائدة إلى تكاثر الطحالب، وتفشي نجم البحر آكل المرجان، وأمراض الأسماك، مما يؤكد الحاجة إلى تحول استراتيجي في أساليب الإدارة للحد من الضرر الناجم عن الملوثات.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية فهم المسارات التي ينتقل من خلالها التلوث في المياه الجوفية. يمكن لهذه المعرفة أن توجه استراتيجيات الإدارة للتخفيف من التأثيرات على الحاجز المرجاني العظيم. في حين استثمرت حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية أموالاً كبيرة لتحسين جودة المياه في الشعاب المرجانية، فإن هذا البحث يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة مساهمة المصادر الجوفية.

وقد فاجأت ادعاءات هذه الدراسة الخبراء الذين اعتبروا في السابق أن مساهمة المياه الجوفية ضئيلة. ومع ذلك، يرحب الدكتور ستيفن لويس، خبير جودة مياه الشعاب المرجانية في مجموعة أبحاث TropWATER بجامعة جيمس كوك، بفرصة فحص النتائج عن كثب. ويؤكد على ضرورة سد الفجوة المعرفية المتعلقة بمساهمة المياه الجوفية كطريق للمغذيات للوصول إلى الشعاب المرجانية.

في حين أن هذه النتائج لا تغير أهمية دعم المزارعين لاستخدام الأسمدة بشكل أكثر كفاءة، إلا أنها يمكن أن تساعد في استهداف صناديق الشعاب المرجانية بشكل أكثر فعالية في المستقبل. تستثمر الحكومة الأسترالية بالفعل موارد كبيرة لحماية واستعادة الحاجز المرجاني العظيم، بما في ذلك المشاريع العملية التي تهدف إلى تحسين نوعية المياه المتدفقة إلى الحيد المرجاني.

مصادر:

– مجلة علوم وتكنولوجيا البيئة

– جامعة ساوثرن كروس

– المعهد الأسترالي لعلوم البحار

- CSIRO

- مجموعة أبحاث TropWATER بجامعة جيمس كوك