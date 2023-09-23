أصول العمل الهادف: رؤى من أبحاث الرضع

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU) الضوء على أصول العمل الهادف وظهور القوة لدى البشر. استخدمت الدراسة الأطفال الرضع كمواضيع لفهم كيف تتحول الحركة التلقائية إلى سلوك مقصود.

في التجربة، كان الرضع في البداية مراقبين سلبيين. ومع ذلك، عندما تم ربط إحدى أقدامهم بجهاز محمول مثبت على سرير الأطفال، اكتشفوا أنه يمكنهم جعل الهاتف يتحرك من خلال حركتهم الخاصة. كان هذا الإدراك بمثابة "ولادة الفاعلية" وأدى إلى الانتقال من السلوك التلقائي إلى السلوك المتعمد.

استخدم الباحثون تقنية التقاط الحركة المتطورة لقياس حركة كل من الأطفال الرضع والهواتف المحمولة في الفضاء ثلاثي الأبعاد. ووجدوا أن ردود الفعل الإيجابية بين حركة الرضيع وحركة الهاتف المحمول سلطت الضوء على العلاقة بين السبب والنتيجة، مما أدى إلى زيادة معدل حركة الرضيع.

وفقًا لجيه إيه سكوت كيلسو، كبير مؤلفي الدراسة، تظهر الوكالة عندما يدرك الرضيع قدرته على إحداث تأثيرات في العالم. ويتميز هذا الإدراك بالزيادة المفاجئة في معدل الحركة، مما يشير إلى الانتقال إلى السلوك المتعمد.

وكشفت الدراسة أيضًا أن القوة هي عملية تنظيم ذاتي متقطعة، مع وجود معنى في كل من الحركة والسكون. تساهم ديناميكيات التنسيق بين العمل والتقاعس عن العمل في وحدة الوعي الواعي لدى الرضيع.

توفر نتائج هذه الدراسة ملاحظات كمية عن ظهور القوة لدى البشر، وتقدم رؤى حول كيفية فهم علاقتنا بالعالم وإدراك قدرتنا على إحداث التغيير. إنه يوسع فهمنا للعمل الهادف ويضيف إلى البحث العلمي المستمر حول طبيعة القوة.

المصدر: جامعة فلوريدا أتلانتيك