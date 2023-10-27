تجارب جديدة تتجه إلى المحطة الفضائية لتعزيز العلوم والاتصالات

في الشهر المقبل، ستطلق شركة SpaceX مهمة شحن جديدة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) مع مجموعة متنوعة من التجارب العلمية. وستستكشف هذه التجارب موضوعات مختلفة وتساهم في تقدم البحث العلمي والتواصل في الفضاء. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 5 نوفمبر، ويمكنك مشاهدة التغطية على موقع Space.com أو تلفزيون ناسا.

إحدى التجارب الرئيسية تسمى ILLUMA-T، وهي تجربة اتصال بالليزر تهدف إلى تحسين اتصالات محطة الفضاء الدولية ودعم مهام الفضاء السحيق المستقبلية. ستمكن هذه التجربة من نقل البيانات بشكل أسرع باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل مقاطع الفيديو والصور. وتستثمر وكالة ناسا في هذه التكنولوجيا لتعزيز العائدات العلمية في البعثات لمسافات طويلة إلى القمر والمريخ.

وقال جيسون ميتشل، مدير تقنيات الاتصالات والملاحة المتقدمة في برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا: "إن البعثات المستقبلية لديها احتياجات بيانات كبيرة بشكل استثنائي، ولذا يتعين علينا أن نفكر في كيفية تلبية هذه الاحتياجات".

بالإضافة إلى تجربة ILLUMA-T، هناك العديد من الدراسات الرائعة الأخرى التي يتم إرسالها إلى المحطة الفضائية. ستستخدم تجربة الموجات الجوية (AWE) التابعة لناسا التصوير بالأشعة تحت الحمراء لقياس موجات الجاذبية الجوية، والتي تلعب دورًا في تحديد مناخ الأرض. يهدف تحقيق Aquamembrane-3، الذي أجرته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى تقييم استخدام أغشية جديدة لاستعادة المياه في المحطة الفضائية. وهناك تجربة أخرى، تسمى Gaucho Lung، برعاية مختبر ISS الوطني، ستدرس كيفية تأثير مخاط الجهاز التنفسي على توصيل الدواء. وأخيرًا، ستقوم تجربة Rodent Research-20 بدراسة تأثيرات الجاذبية الصغرى على الصحة الإنجابية لإناث الفئران.

تسلط هذه التجارب الضوء على التزام ناسا بتعزيز الفهم العلمي ودفع حدود تكنولوجيا الاتصالات في الفضاء. ومع كل مهمة، تسعى ناسا وشركاؤها جاهدين لتحسين القدرات العلمية في محطة الفضاء الدولية ووضع الأساس للبرامج التجارية والاستكشافية المستقبلية.

الأسئلة المتكررة

ما هو الغرض من تجربة ILLUMA-T؟

تهدف تجربة ILLUMA-T إلى تعزيز اتصالات محطة الفضاء الدولية وتمكين نقل أسرع للبيانات باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.

ما هي موجات الجاذبية الجوية؟

موجات الجاذبية الجوية هي اضطرابات في الغلاف الجوي للأرض يمكن قياسها لفهم خصائص المناخ وحركته.

ما هو التحقيق في Aquamembrane-3؟

يقوم تحقيق Aquamembrane-3 بتقييم استخدام غشاء جديد لاستعادة المياه يسمى Aquaporin Inside Membrane كبديل محتمل لأسرة الترشيح المتعددة الحالية في المحطة الفضائية.

ماذا تدرس تجربة غاوتشو لونج؟

تبحث تجربة غاوتشو لونج في كيفية تأثير المخاط الموجود في الجهاز التنفسي على توصيل الأدوية المنقولة بكمية صغيرة من السائل المحقون، المعروف باسم السدادة السائلة.

ما هو الهدف من تجربة Rodent Research-20؟

تهدف تجربة Rodent Research-20 إلى فهم تأثيرات الجاذبية الصغرى على الصحة الإنجابية من خلال دراسة وظيفة المبيض لدى إناث الفئران أثناء وبعد رحلات الفضاء.