تسلط دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature الضوء على القلق المتزايد بين علماء الفلك بشأن تأثير الكوكبات الضخمة على علم الفلك الأرضي. تتكون الكوكبات الضخمة، مثل Starlink من SpaceX، من آلاف الأقمار الصناعية التي توفر تغطية عالمية للإنترنت. وفي حين أن لهذه الكوكبات فوائدها، فإنها تشكل أيضًا تحديات كبيرة للرصد الفلكي.

ركزت الدراسة على BlueWalker3، وهو نموذج أولي للقمر الصناعي من مجموعة BlueWalker الضخمة التابعة لشركة AST SpaceMobile. قام العلماء ببناء مستشعر أرضي لقياس سطوع القمر الصناعي بدقة. ووجدوا أن BlueWalker3 لديه معدل سطوع يبلغ 0.4، وهو على الجانب الأكثر سطوعًا للأجسام في سماء الليل، تقريبًا مثل ألمع النجوم. يشكل هذا تهديدًا كبيرًا لعلم الفلك الأرضي حيث يمكن لعدد كبير من الأقمار الصناعية الساطعة إعاقة عمليات الرصد.

اتخذت شركة SpaceX، باعتبارها أحد مشغلي الأقمار الصناعية المسؤولين، خطوات لمعالجة هذه المشكلة. لقد بذلوا جهودًا لتعتيم أقمارهم الصناعية وتقليل انعكاس ضوء الشمس. ومع ذلك، فإن الساعات التي تلي غروب الشمس وقبل شروقها لا تزال حرجة، حيث يمكن أن تظهر الأقمار الصناعية مشرقة بشكل خاص خلال هذه الأوقات.

إن انتشار مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة، حيث تطلق SpaceX حوالي 4,000 قمر صناعي جديد من Starlink كل شهر، يشكل مصدر قلق متزايد. وتخطط شركات أخرى، بما في ذلك OneWeb وAmazon، أيضًا لنشر مجموعاتها الضخمة الخاصة. يمكن أن يكون للعدد الهائل من الأقمار الصناعية في السماء تأثير عميق على علم الفلك الأرضي.

يمكن أن تتداخل مسارات ضوء الشمس التي تعكسها هذه الكوكبات الضخمة مع الصور التي تلتقطها المراصد الأرضية مثل مرصد فيرا سي روبين في تشيلي. هذا التداخل يجعل من الصعب على علماء الفلك إجراء البحوث وإجراء المسوحات التي تنطوي على البحث عن الأجسام الفلكية التي تغير مواقعها أو سطوعها.

يدعو علماء الفلك بشكل متزايد إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير الكوكبات الضخمة على علم الفلك الأرضي. وفي حين أن الجهود المبذولة لتقليل الحطام الفضائي، مثل تلك التي تبذلها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، تستحق الثناء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمعالجة المخاوف المحددة التي تثيرها الكوكبات الضخمة.

في الختام، أحدثت الكوكبات العملاقة ثورة في الاتصال العالمي، ولكن تأثيرها على علم الفلك الأرضي لا يمكن إغفاله. إن السطوع والعدد الهائل من الأقمار الصناعية في هذه الكوكبات لديه القدرة على تعطيل عمليات الرصد الفلكية بشكل كبير. يعد التعاون الإضافي بين مشغلي الأقمار الصناعية وعلماء الفلك أمرًا ضروريًا لإيجاد حلول تسمح لكلا الصناعتين بالازدهار مع تقليل التدخل المتبادل بينهما.

مصادر:

– الطبيعة: [أدخل الاقتباس]

– ISRO: [أدخل الاقتباس]