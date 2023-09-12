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إصابة العريس أثناء تقليد كسر الزجاج في حفل زفاف يهودي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
إصابة العريس أثناء تقليد كسر الزجاج في حفل زفاف يهودي

أصيب عريس خلال حفل زفاف يهودي تقليدي في بني براك يوم الاثنين. أثناء مشاركته في طقوس كسر الزجاج تحت مظلة الزفاف، قام العريس بقطع ساقه عن طريق الخطأ. ووقع الحادث في قاعة احتفالات، وتم استدعاء الطواقم الطبية على الفور إلى مكان الحادث. وتلقى العريس العلاج الطبي الأولي في القاعة، ثم تم نقله بعد ذلك إلى مركز مااني هايشواع الطبي في بني براك لمزيد من الرعاية.

وذكر باروخ جولدبيرج، وهو طبيب من يونايتد هاتسالا الذي قدم العلاج للعريس، أن الإصابة كانت عبارة عن جرح عميق في الساق. وبعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقل العريس إلى المركز الطبي لتلقي المزيد من العناية الطبية.

كسر الزجاج هو تقليد سائد في حفلات الزفاف اليهودية. وعادة ما يحدث في ختام الحفل ويصاحبه هتافات واحتفالات. يرمز كسر الزجاج إلى تدمير الهيكل المقدس في القدس، وهو بمثابة تذكير بتاريخ الشعب اليهودي وصموده.

تؤكد مثل هذه الحوادث على أهمية احتياطات السلامة أثناء التقاليد الدينية والثقافية. يجب أن تتأكد أماكن الزفاف من اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع الحوادث والإصابات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشاركين توخي الحذر والتأكد من أنهم على اطلاع جيد بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الطقوس.

العنوان: إصابة العريس خلال حفل الزفاف اليهودي في بني براك

مصادر:
– العلاج الطبي مقدم من يونايتد هاتسالا
- علاج إضافي في المركز الطبي Mayanei HaYeshua

By مامفو بريشيا

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