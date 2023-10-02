يضيف "قناع الأعشاب البحرية" الجديد التابع لجامعة جريفيث إلى عروض السبا النهارية المثيرة

تُحدث جامعة جريفيث ضجة في عالم المنتجعات الصحية النهارية من خلال أحدث إضافاتها، "قناع الأعشاب البحرية". تم تصميم هذا العلاج المبتكر لتعزيز تجربة المنتجع الصحي بشكل عام، وهو مصمم لإثارة إعجاب رواد المنتجع الصحي.

قناع الأعشاب البحرية مصنوع من مستخلصات الأعشاب البحرية الطبيعية المعروفة بخصائصها المغذية والمنشطة. يتم تطبيق القناع على الوجه ويترك لفترة محددة من الوقت، مما يسمح للبشرة بامتصاص فوائد الأعشاب البحرية. ثم تتم إزالته بلطف، ليكشف عن بشرة منتعشة ومتوهجة.

هذه الإضافة الجديدة إلى عروض السبا النهارية في جامعة جريفيث ليست مثيرة فحسب، ولكنها مفيدة أيضًا للبشرة. تم استخدام الأعشاب البحرية لعدة قرون في العناية بالبشرة بسبب محتواها المعدني العالي وخصائصها المرطبة. يساعد على تحسين مرونة الجلد وتقليل الالتهاب وإزالة السموم من الجلد.

يعد قناع الأعشاب البحرية أحد العلاجات العديدة المتوفرة في منتجع Griffith University Day Spa. يقدم السبا مجموعة من الخدمات بما في ذلك جلسات المساج وعلاجات الوجه ولفائف الجسم والمزيد. مع إضافة قناع الأعشاب البحرية، يمكن للضيوف الآن الاستمتاع بالفوائد الكاملة لهذا المكون الطبيعي للعناية بالبشرة أثناء زيارتهم للمنتجع الصحي.

وفقا للخبراء، فإن الاستخدام المنتظم لأقنعة الأعشاب البحرية يمكن أن يحسن نسيج الجلد، ويعزز إنتاج الكولاجين، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. وهذا يجعله خيارًا شائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على بشرة شابة ومشرقة.

قناع الأعشاب البحرية متاح لكل من الرجال والنساء في منتجع Griffith University Day Spa. يمكن للضيوف حجز موعد وتجربة التأثيرات المجددة لهذا العلاج الطبيعي للعناية بالبشرة.

في الختام، يعد تقديم جامعة جريفيث لقناع الأعشاب البحرية إضافة مرحب بها إلى عروض السبا النهارية الخاصة بهم. بفضل خصائصه المغذية والمنشطة، من المؤكد أن هذا العلاج سيعزز تجربة السبا الشاملة للضيوف. فلماذا لا تغوص في عالم الأعشاب البحرية وتنغمس في يوم سبا رائع حقًا؟

مصادر:

- منتجع صحي بجامعة جريفيث

– فوائد الأعشاب البحرية للعناية بالبشرة