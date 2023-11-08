تأثير ذوبان الرفوف الجليدية في شمال جرينلاند على ارتفاع مستوى سطح البحر

كشفت دراسة حديثة عن نتائج مثيرة للقلق حول آخر الرفوف الجليدية المتبقية في شمال جرينلاند. على مدى العقود الأربعة الماضية، فقدت هذه الحواجز الحاسمة التي تعيق الغطاء الجليدي الشاسع ثلث حجمها. وقد دفعت الآثار المترتبة على هذه الخسارة الباحثين إلى التحذير من ارتفاع مستوى سطح البحر "بشكل كبير".

الرفوف الجليدية عبارة عن منصات واسعة من الجليد تتشكل حيث تتدفق الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية إلى الخط الساحلي وإلى المحيط. وهي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم تدفق الجليد إلى المحيط من الأنهار الجليدية التي تحتوي على ما يكفي من الجليد لرفع مستويات سطح البحر بمقدار 2.1 متر. ولسوء الحظ، شهدت هذه الأرفف الجليدية انخفاضًا في الحجم بنسبة تزيد عن 35 بالمائة منذ عام 1978، مع انهيار ثلاثة منها بالكامل.

وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، على تعرض هذه الأرفف الجليدية لمزيد من التراجع والانهيار المحتمل بسبب استمرار الاحتباس الحراري الناجم عن تلوث الوقود الأحفوري. ويؤكد المؤلفون أن المنطقة الواقعة في شمال جرينلاند تحمل أكبر إمكانات لرفع مستويات المحيطات، ليس فقط في السنوات القادمة، ولكن ربما على مدى قرون.

وفي حين أن ذوبان الجروف الجليدية نفسها لا يسهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر، إلا أنها تعمل بمثابة "سدود" حاسمة تنظم تصريف الجليد من الغطاء الجليدي إلى المحيط. وإذا تفككت هذه الحواجز الطبيعية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إلقاء الجليد في المحيطات، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع مستوى سطح البحر.

الآثار المترتبة على هذه النتائج كبيرة. وكان يُعتقد سابقًا أن الأنهار الجليدية في هذه المنطقة مستقرة مقارنة بأجزاء أخرى من الغطاء الجليدي في جرينلاند. ومع ذلك، تكشف الدراسة أن الأرفف الجليدية الضعيفة أدت إلى قيام الأنهار الجليدية بتصريف المزيد من الجليد في المحيط بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيط من الأسفل. ويكون التأثير كبيرًا، حيث تفقد الأنهار الجليدية كمية من الجليد أكبر مما تكتسبه.

تعد الطبقة الجليدية في جرينلاند مساهمًا كبيرًا في الارتفاع الإجمالي في مستويات سطح البحر العالمية، حيث تمثل حوالي 17 بالمائة من الزيادة الملحوظة بين عامي 2006 و2018. ويتوقف مستقبل القطبين ومستويات البحار على القرارات التي يتخذها السياسيون للحد من غازات الدفيئة. الانبعاثات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الرفوف الجليدية؟

ج: الرفوف الجليدية عبارة عن منصات عائمة كبيرة من الجليد تتشكل حيث تتدفق الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية إلى الخط الساحلي وعلى سطح المحيط.

سؤال: هل يساهم ذوبان الجروف الجليدية بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر؟

ج: لا، إن ذوبان الجروف الجليدية لا يساهم بشكل مباشر في ارتفاع مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فهي بمثابة حواجز حاسمة تنظم تصريف الجليد من الغطاء الجليدي إلى المحيط. وإذا تفككت هذه الحواجز، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إلقاء الجليد في المحيطات، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.

س: ما هو التأثير المحتمل لذوبان الجروف الجليدية في شمال جرينلاند؟

ج: إن ذوبان الجروف الجليدية في شمال جرينلاند لديه القدرة على التسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر "بشكل كبير"، حيث تمتلك المنطقة أكبر إمكانية لرفع مستويات المحيطات، ربما على مدى قرون.

س: ما أهمية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؟

ج: إن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أمر بالغ الأهمية للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري ومنع المزيد من ذوبان الرفوف الجليدية والأنهار الجليدية. يلعب السياسيون دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مستقبل الكوكب.