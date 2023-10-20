قد تكون الطبقة الجليدية في جرينلاند أكثر مقاومة للاحتباس الحراري مما كان يعتقد سابقًا

تشير دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند قد يكون أكثر مرونة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري مما كان يعتقد سابقًا. ووجد الباحثون أن الغطاء الجليدي يتفاعل ببطء مع ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، مما يعني أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال القرون القليلة المقبلة يمكن أن يمنع ذوبانها.

واستخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ وجامعة القطب الشمالي في النرويج، نماذج حاسوبية لمحاكاة التأثيرات المحتملة لسيناريوهات درجات الحرارة المختلفة على الغطاء الجليدي. وخلص الباحثون إلى أنه حتى لو تم تجاوز عتبات درجات الحرارة الحرجة مؤقتًا، فسيظل من الممكن منع نقطة التحول التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر على مدى مئات الآلاف من السنين.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذا لا يعني أنه ينبغي تخفيف الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ. ويذكرون أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري يظل أمرا حاسما وعاجلا. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية تثبيت درجات الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لمنع المزيد من ذوبان الغطاء الجليدي.

تغطي الطبقة الجليدية في جرينلاند حوالي 80% من أكبر جزيرة في العالم وتساهم حاليًا في ارتفاع منسوب مياه البحر. وإذا ذابت بالكامل، فسوف ترتفع مستويات سطح البحر العالمية بنحو 24 قدمًا، مما سيؤدي إلى عواقب مدمرة على المدن الساحلية في جميع أنحاء العالم.

توفر هذه الدراسة الأمل في أنه إذا تم اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيمكن تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في انهيار الغطاء الجليدي والارتفاع الكبير في مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فإن توقيت خفض الانبعاثات أمر بالغ الأهمية، لأن التأخير لأكثر من بضعة قرون قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر.

في الختام، في حين تشير الدراسة إلى أن الغطاء الجليدي في جرينلاند قد يكون أكثر مرونة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنها تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تغير المناخ وتقليل المخاطر المرتبطة بذوبان الصفائح الجليدية.

مصادر:

- المؤلف المشارك في الدراسة نيكلاس بويرز من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا

– نيلز بوتشو، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في جامعة القطب الشمالي بالنرويج

– المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد

– مجلة الطبيعة

- برين هوبارد، أستاذ علم الجليد في جامعة أبيريستويث في ويلز

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