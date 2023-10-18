تظهر دراسة زيادة ذوبان الجليد السطحي في جرينلاند وانخفاض ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوتريخت وجامعة كاليفورنيا في إيرفاين (UCI) أن ذوبان الجليد السطحي في جرينلاند قد تسارع في العقود الأخيرة، بينما تباطأ في القارة القطبية الجنوبية. وركز العلماء على دور رياح كاتاباتيك ورياح فوهن في عملية ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند. وقد ساهمت هذه الرياح، التي تجلب الهواء الدافئ والجاف إلى قمم الأنهار الجليدية، في زيادة ذوبان الجليد في جرينلاند بنسبة تزيد عن 10% على مدى السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، فقد انخفض تأثيرها على الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية بنسبة 32%.

استخدمت الدراسة عمليات محاكاة نموذج المناخ الإقليمي لتقييم آثار هذه الرياح على الصفائح الجليدية في كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية. وأظهرت النتائج أن الرياح المنحدرة هي المسؤولة عن ذوبان كمية كبيرة من الجليد السطحي في كلا المنطقتين. ويؤدي ذوبان السطح هذا إلى الجريان السطحي والانكسار المائي للجرف الجليدي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق المياه العذبة إلى المحيطات ويساهم في نهاية المطاف في ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد تشارلي زندر، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علوم نظام الأرض في جامعة كاليفورنيا، أنه على الرغم من أن تأثير الرياح كبير، إلا أن تأثيرات الاحتباس الحراري تختلف في نصفي الكرة الجنوبي والشمالي. وفي جرينلاند، أدى ارتفاع درجات الحرارة مع تأثيرات الرياح إلى زيادة بنسبة 34% في إجمالي ذوبان الجليد السطحي. أرجع زندر ذلك إلى تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على تذبذب شمال الأطلسي (NAO)، والذي تسبب في ضغط أقل من المعتاد عند خطوط العرض العليا وجلب الهواء الدافئ إلى جرينلاند والقطب الشمالي.

من ناحية أخرى، منذ عام 2000، شهدت القارة القطبية الجنوبية انخفاضًا في إجمالي ذوبان السطح بحوالي 15٪. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض ذوبان المنحدرات الناتجة عن الرياح بسبب انهيار جرفين جليديين في شبه جزيرة أنتاركتيكا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة ثقب الأوزون في طبقة الستراتوسفير في القطب الجنوبي قد وفر عزلًا مؤقتًا، مما يحمي السطح من الذوبان الإضافي.

ومن الأهمية بمكان مراقبة ونمذجة الذوبان في كل من جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية مع تدهور صفائحهما الجليدية، حيث تحتوي حاليًا على أكثر من 200 قدم من الماء خارج المحيط. وقد ساهم ذوبان هذه الصفائح الجليدية بالفعل في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 0.75 بوصة منذ عام 1992. وفي حين كانت جرينلاند المحرك الرئيسي لارتفاع مستوى سطح البحر في العقود الأخيرة، فإن القارة القطبية الجنوبية تلحق بالركب وسوف تهيمن في نهاية المطاف على مستوى سطح البحر في المستقبل. يعلو.

مصادر:

- دراسة: "اتجاهات الذوبان المرتبطة بالرياح والتناقضات بين الصفائح الجليدية في جرينلاند والقطب الجنوبي" منشورة في رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية

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