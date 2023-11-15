الأنهار الجليدية المحيطية في جرينلاند في تراجع سريع: عواقب مزعجة لتغير المناخ

ألقت دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة كوبنهاجن ضوءًا جديدًا على المعدل المثير للقلق الذي تذوب به الأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند. وباستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية التاريخية التي لم تُعرض من قبل، اكتشف فريق البحث أن هذه الأنهار الجليدية قد دخلت في حالة واسعة النطاق من التراجع السريع.

على عكس الغطاء الجليدي المركزي الضخم في جرينلاند، والذي كان محور الدراسات السابقة، كانت البيانات المتاحة عن الأنهار الجليدية الطرفية محدودة. وللتغلب على هذا التحدي، استخدم الباحثون تقنيات متقدمة لإزالة تشويه التضاريس وتحديد المواقع التي تم التقاط الصور التاريخية فيها بدقة. وقد مكنتهم مجموعة البيانات الفريدة هذه من توثيق ومقارنة أكثر من ألف نهر جليدي، وتتبع التغيرات التي طرأت على مدار الـ 130 عامًا الماضية.

ومن خلال تحليل البيانات، خلصت كبيرة مؤلفي الدراسة، يارو اكسفورد من جامعة نورث وسترن، وفريقها إلى أن معدل تراجع الأنهار الجليدية قد تضاعف منذ عام 2000. ويعزى هذا الاتجاه المثير للقلق إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات الناتجة عن المناخ الذي يسببه الإنسان. يتغير.

إن اكتشاف الصور التاريخية التي تم التقاطها خلال بعثات رسم الخرائط الأولى لجرينلاند يقدم لمحة عن الماضي، ويسلط الضوء على التغييرات الجذرية التي حدثت على مر السنين. تؤكد لورا لاروكا، المؤلفة الأولى للدراسة، على أهمية هذه النتائج، قائلة: "ستؤثر أنشطتنا على مدى العقدين المقبلين بشكل كبير على هذه الأنهار الجليدية. كل زيادة طفيفة في درجة الحرارة مهمة حقًا.

وبينما نواجه عواقب أفعالنا على الكوكب، الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن نتخذ إجراءات فورية وحاسمة لمكافحة تغير المناخ. إن التراجع السريع للأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند هو بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى ممارسات وجهود مستدامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الأنهار الجليدية المحيطية؟



ج: الأنهار الجليدية المحيطية هي أنهار جليدية أصغر حجمًا ولا تشكل جزءًا من طبقة جليدية أكبر أو غطاء جليدي. وعادة ما توجد على جوانب أو حواف الكتل الجليدية الأكبر حجمًا.

س: ما هو تأثير تراجع الأنهار الجليدية؟



ج: يمكن أن يساهم تراجع الأنهار الجليدية في ارتفاع مستويات سطح البحر، وتغيير النظم البيئية، والتأثير على توافر المياه العذبة في المناطق المجاورة. كما أنه بمثابة مؤشر لتغير المناخ وعواقبه البيئية.

سؤال: كيف يساهم تغير المناخ في تراجع الأنهار الجليدية؟



ج: يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيطات، مما يؤدي إلى ذوبان الأنهار الجليدية بمعدل متسارع. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، الناتجة إلى حد كبير عن الأنشطة البشرية.

سؤال: ما هي الآثار المترتبة على دخول الأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند إلى حالة من التراجع السريع؟



ج: إن التراجع السريع للأنهار الجليدية الطرفية في جرينلاند يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ. وهو يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من مزيد من الاحترار وتأثيراته المحتملة على مستويات سطح البحر والنظم البيئية وموارد المياه العذبة.