الكشف عن لغز المريخ: التوهج الأخضر في سماء الليل للكوكب الأحمر

لقد كان استكشاف المريخ دائمًا حلمًا للبشرية، والآن أضاف اكتشاف رائع طبقة أخرى من التشويق إلى المهمة. تخيل أنك تحدق في سماء المريخ ليلاً وتشاهد مشهدًا ساحرًا - توهج أخضر ناعم ينير الظلام. قد يبدو الأمر وكأنه مشهد من رواية خيال علمي، لكنه حقيقة تنتظر التجربة.

سلط علماء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وجامعة لييج الضوء على ظاهرة التوهج الليلي الغامضة على كوكب المريخ. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن سماء الكوكب الأحمر لا تظل مغطاة بالظلام؛ وبدلاً من ذلك، فإنه يشع بلون أخضر رقيق. يشبه هذا التوهج المذهل الشفق القطبي الساحر على الأرض، على الرغم من أنه ليس نابضًا بالحياة.

على الرغم من أن الوهج الليلي قد تم رصده لأول مرة من قبل بعثة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في عام 2003، إلا أن مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter التي تم إطلاقها مؤخرًا هي التي أكدت وجودها. هذه الظاهرة هي نتيجة تفاعل كيميائي في الغلاف الجوي للمريخ، مما يخلق عرضا مضيئا يمكن رؤيته أثناء الليل.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف رائعة. وستكون البعثات المستقبلية إلى المريخ، والتي يقودها رواد فضاء شجعان، قادرة على الاعتماد على هذه الإضاءة الكونية للتنقل في المناطق القطبية للكوكب. يمكن أن يكون التوهج الأخضر بمثابة منارة إرشادية، مما يتيح الاستكشاف الآمن ويضمن التوجيه الدقيق في ليالي المريخ المظلمة.

إن الكشف عن وهج الليل خارج كوكب الأرض هو مجرد البداية. وبينما نتعمق أكثر في أسرار المريخ، فإن مثل هذه الملاحظات تأسر خيالنا، وتوفر رؤى لا تقدر بثمن. وفي الواقع، تمهد هذه الاكتشافات غير المتوقعة الطريق لرحلات رائدة إلى الكوكب الأحمر، مما يغذي حماسنا لاستكشاف المجهول.

أسئلة وأجوبة

س: ما الذي يسبب التوهج الأخضر في سماء المريخ ليلاً؟

ج: التوهج الأخضر في سماء المريخ ليلاً هو نتيجة تفاعل كيميائي في الغلاف الجوي للكوكب. تشبه هذه الظاهرة ظاهرة الشفق القطبي على الأرض، على الرغم من أنها أقل إبهارًا.

س: هل يمكن لمستكشفي المريخ المستقبليين استخدام التوهج للملاحة؟

ج: نعم، قد يعتمد مستكشفو المريخ المستقبليون على التوهج الأخضر لرؤية أقطاب الكوكب والتنقل فيها ليلاً. يمكن أن يكون وهج الليل بمثابة منارة إرشادية لمساعدة رواد الفضاء والمركبات الجوالة في استكشافاتهم.

س: هل هناك ظواهر مماثلة لوحظت على الكواكب الأخرى؟

ج: نعم، ظواهر التوهج الليلي شائعة نسبيًا في أجواء الأجرام السماوية داخل النظام الشمسي. على سبيل المثال، تمتلك الأرض والزهرة والمشتري أشكالًا مختلفة من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية المرئية أثناء الليل.

س: متى تم ملاحظة الوهج الليلي على المريخ لأول مرة؟

ج: تم رصد الوهج الليلي على المريخ لأول مرة بواسطة بعثة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في عام 2003، وتم تأكيد وجوده لاحقًا بواسطة ExoMars Trace Gas Orbiter في عام 2020.