المذنب الأخضر المكتشف حديثا ينجو من مواجهة قريبة مع الشمس

نجا مذنب أخضر يدعى نيشيمورا مؤخرا من اقترابه الوثيق من الشمس، وهو الآن في طريق عودته إلى الأطراف الخارجية للنظام الشمسي. تم اكتشاف هذا المذنب، المعروف أيضًا باسم C/2023 P1، لأول مرة من قبل عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا في 12 أغسطس. ويتميز بتوهج أخضر ناجم عن مستويات عالية من ثنائي الكربون في ذؤابته، وهي سحابة من الغاز والغبار تحيط بنواة الصلبة. .

في البداية، كان يُعتقد أن المذنب نيشيمورا قد يكون جسمًا بين النجوم، مثل "أومواموا" أو "المذنب 2I/بوريسوف"، الذي يقوم برحلته الأولى والأخيرة عبر النظام الشمسي. ومع ذلك، كشفت المزيد من الملاحظات أن مداره بيضاوي الشكل للغاية، مما يدخله إلى النظام الشمسي الداخلي كل 430 عامًا قبل أن يدور حول الشمس ويعود إلى سحابة أورت.

وصل المذنب نيشيمورا إلى أقرب نقطة من الأرض في 12 سبتمبر، حيث مر على مسافة 78 مليون ميل من الكوكب. وصلت إلى الحضيض الشمسي، وهي أقرب نقطة إلى الشمس، في 17 سبتمبر، على بعد 20.5 مليون ميل من نجمنا. على الرغم من المخاطر المحتملة للاقتراب من الشمس، يبدو أن نيشيمورا قد نجا دون أن يصاب بأذى. وهو يتحرك الآن بعيدًا عن الشمس ويتجه قليلًا نحو الأرض، مما سيجعله أكثر سطوعًا بشكل طفيف مع انعكاس المزيد من الضوء من غيبوبته.

ومع ذلك، فإن رؤية المذنب ليست مهمة سهلة. ولا يمكن رؤيته إلا بالقرب من الأفق قبل وقت قصير من شروق الشمس أو بعد وقت قصير من غروب الشمس. كما أنه الآن أكثر خفوتًا مما كان عليه عندما اقترب من الأرض، لذلك هناك حاجة إلى تلسكوب قوي أو معدات تصوير فلكي متخصصة للحصول على رؤية جيدة له. تمكن المصور الفلكي بيتر هوراليك من التقاط صورة ضبابية للمذنب في 17 سبتمبر، لكنه لم يتمكن من رؤيتها بدون معداته.

وقد تكون لدى الأستراليين فرصة أفضل قليلا لرؤية المذنب في الأسبوع المقبل، حيث سيغرب بعد حوالي ساعة من غروب الشمس خلال تلك الفترة الزمنية، مما يجعله أكثر سطوعا للمراقبين في ذلك الجزء من العالم. هناك أيضًا احتمال أن يكون المذنب نيشيمورا هو مصدر زخة شهب سيجما-هيدريد السنوية، مما قد يجعل زخة هذا العام أكثر نشاطًا وإبهارًا بصريًا من المعتاد. مزيد من الملاحظات في ديسمبر يمكن أن تؤكد أو تدحض هذه النظرية.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

- إيرث سكاي