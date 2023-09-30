كيس الحضنة ذو النطاق الأخضر: الطفيلي الذي يحول القواقع إلى زومبي ديسكو

إن حضنة الحضنة ذات النطاقات الخضراء، والمعروفة علميًا باسم Leucoكلورidium paradoxum، هي دودة طفيلية مسطحة رائعة توجد في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. يشتهر هذا المخلوق الغريب بقدرته على التلاعب بسلوك مضيفه، الحلزون الكهرماني.

تبدأ دورة حياة L. paradoxum عندما يتلامس الحلزون دون قصد مع فضلات الطيور التي تحتوي على بيض الطفيلي. بمجرد الفقس، تشق اليرقات طريقها إلى مخالب الحلزون وتشكل كيسًا. عندما ينضج الكيس، فإنه يحل محل ساق عين الحلزون، مما يؤدي إلى إصابته بالعمى بشكل فعال ويمنع تراجع المجسات إلى جسمه.

ما يجعل كيس الحضنة ذو النطاق الأخضر مدهشًا حقًا هو قدرته على تغيير مظهر الحلزون. يصبح الكيس ملونًا وينبض، مقلدًا حركات اليرقة. ثم يُجبر الحلزون على الانتقال إلى مناطق مضاءة جيدًا ومكشوفة، مما يجذب انتباه الطيور التي تظن أنه فريسة. هذا السلوك الشبيه بالرقص يشبه الديسكو بشكل رائع، حيث ينبض الكيس بمعدل 60 إلى 80 انقباضًا في الدقيقة.

لكن التلاعب لا يتوقف عند هذا الحد. يصيب L. paradoxum أيضًا دماغ الحلزون، ويتحكم في سلوكه مثل محرك الدمى. يتم إجبار الحلزون على البقاء في المناطق المعرضة للخطر، مما يوفر فرصة مثالية للطائر لاستهلاكه. بمجرد دخوله إلى الجهاز الهضمي للطائر، ينضج الطفيل ليصبح بالغًا، ويتزاوج مع بالغين آخرين، ويطلق البيض من خلال فضلات الطائر، لتبدأ الدورة من جديد.

ومع ذلك، إذا كان الحلزون محظوظًا بما يكفي للهروب بعد أن فقد مجساته فقط، فيمكنه إعادة نمو الجزء المفقود من الجسم. لسوء الحظ، هذا يعني أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى ويصبح مرة أخرى مضيفًا لأكياس الحضنة ذات النطاق الأخضر.

تعتبر أكياس الحضنة ذات النطاق الأخضر بمثابة شهادة على القدرات الرائعة للطفيليات. إن قدرتها على التلاعب بسلوك مضيفها وإنشاء مشهد ساحر يشبه الديسكو أمر مذهل حقًا. ومن خلال دراسة هذه العلاقات المعقدة بين الطفيليات ومضيفيها، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول مدى تعقيد وتنوع العالم الطبيعي.

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– الاسم والوصف العلمي : معرفة المؤلف

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