انخفاض أعداد الحيتان الرمادية بسبب تغير ظروف القطب الشمالي

كشفت دراسة جديدة أن الحيتان الرمادية في شرق شمال المحيط الهادئ شهدت انخفاضًا كبيرًا في أعدادها بسبب تغير الظروف في المحيط المتجمد الشمالي. واجهت هذه الحيتان، التي كانت على وشك الانقراض بسبب الصيد التجاري للحيتان، ثلاثة أحداث رئيسية للوفيات منذ الثمانينيات، مع واحدة مستمرة منذ عام 1980. وقد أدت هذه الأحداث إلى انخفاض بنسبة 2019٪ في أعداد الحيتان الرمادية في فترة قصيرة من وقت.

أعرب المؤلف الرئيسي للدراسة، جوشوا ستيوارت، عن قلقه بشأن هذه النتائج، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات السكانية الشديدة كانت غير متوقعة بالنسبة لأنواع كبيرة طويلة العمر مثل الحيتان الرمادية. وأوضح ستيوارت أنه عندما يكون توافر الفرائس منخفضًا ولا تتمكن الحيتان من الوصول إلى مناطق تغذيتها بسبب الجليد البحري، فإن أعداد الحيتان تشهد انخفاضًا سريعًا.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضًا أن حالات الوفاة هذه لم تكن دائمة. وبعد نفوقها في الثمانينيات والتسعينيات، انتعشت أعداد الحيتان الرمادية بسرعة مع تحسن الظروف في القطب الشمالي. ومع ذلك، فإن انتعاش السكان جلب تحدياته الخاصة. ومع اقتراب السكان من المستويات التي يمكن أن تدعمها مناطق التغذية في القطب الشمالي، أصبحوا أكثر حساسية للظروف البيئية وواجهوا منافسة على الموارد المحدودة.

تهاجر مجموعات الحيتان الرمادية في شمال شرق المحيط الهادئ أكثر من 12,000 ميل كل عام، حيث تنتقل من المياه الدافئة في باجا كاليفورنيا بالمكسيك إلى المياه الغنية بالمغذيات في القطب الشمالي. تمت مراقبة هذه المجموعة عن كثب من قبل مركز علوم مصايد الأسماك الجنوبي الغربي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي منذ الستينيات، مما يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات أعداد هذه الأنواع.

وحددت الدراسة أيضًا وجود علاقة بين "حدثي الوفيات غير العاديين" المعلنين في عامي 1999 و2019 ومستويات الجليد البحري في القطب الشمالي. وارتبطت هذه الأحداث ارتباطًا وثيقًا بالكتلة الحيوية للقشريات الموجودة في قاع البحر، والتي تعد مصدر الغذاء الرئيسي للحيتان الرمادية. يفيد انخفاض الجليد البحري الصيفي في البداية أعداد الحيتان من خلال توفير المزيد من فرص البحث عن الطعام، ولكن على المدى الطويل، قد يكون ضارًا بسبب انخفاض موطن الفرائس المفضل للحيتان الرمادية.

في حين نجت الحيتان الرمادية من التغيرات البيئية على مر السنين، إلا أن الظروف المستمرة أثارت المخاوف. تؤكد الدراسة على ضرورة التفكير بشكل نقدي حول الآثار المستقبلية لتغير المناخ على أعداد الحيتان الرمادية وموائلها في القطب الشمالي.

مصادر:

– دراسة منشورة في مجلة العلوم