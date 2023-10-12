زيادة أحداث الوفيات في أعداد الحيتان الرمادية المرتبطة بتغير ظروف المحيط المتجمد الشمالي

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد الثدييات البحرية بجامعة ولاية أوريغون أن الظروف المتغيرة في المحيط المتجمد الشمالي أدت إلى ثلاثة أحداث كبيرة للوفيات في أعداد الحيتان الرمادية في شرق شمال المحيط الهادئ منذ الثمانينيات. خلال حالات النفوق هذه، والتي شملت الحدث المستمر الذي بدأ في عام 1980، شهدت أعداد الحيتان الرمادية انخفاضًا يصل إلى 2019٪ على مدى بضع سنوات. يُعزى هذا الانخفاض الحاد في عدد السكان إلى قلة توافر الفرائس في القطب الشمالي وعرقلة مناطق التغذية بسبب الجليد البحري. تسلط هذه النتائج الضوء على مدى تعرض الأنواع عالية الحركة وطويلة العمر، مثل الحيتان الرمادية، لتأثيرات تغير المناخ.

تعد الحيتان الرمادية في شمال شرق المحيط الهادئ واحدة من مجموعات الحيتان الكبيرة القليلة التي تعافت من صيد الحيتان التجاري. ومع ذلك، مع اقتراب السكان من مستويات مماثلة للقدرة الاستيعابية لمناطق التغذية في القطب الشمالي، أصبحوا أكثر حساسية للظروف البيئية المتغيرة. كانت حوادث الوفيات السابقة في الثمانينيات والتسعينيات مؤقتة، وسرعان ما انتعش عدد السكان مع تحسن الظروف. وقد تحدى هذا الافتراض القائل بأن السكان المتعافين سيظلون ثابتين في قدراتهم الاستيعابية.

وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، على قيمة جمع البيانات على المدى الطويل في فهم الأنواع واعتمادها على البيئة. تمت دراسة الحيتان الرمادية على نطاق واسع منذ الستينيات، مما يوفر رؤى مهمة حول الديناميكيات السكانية وتأثيرات تغير المناخ على هذه الأنواع المميزة. أصبح هذا البحث ممكنًا بفضل جهود المراقبة المستمرة التي يبذلها مركز علوم مصايد الأسماك التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الجنوب الغربي.

يشكل الانخفاض المستمر في الجليد البحري في القطب الشمالي والتغير السريع في ظروف المحيطات تحديات كبيرة أمام أعداد الحيتان الرمادية على المدى الطويل. في حين أن انخفاض مستويات الجليد البحري في الصيف يوفر فرصًا متزايدة للبحث عن الطعام، فمن المرجح أن يكون للانخفاض العام في الغطاء الجليدي البحري الناتج عن تغير المناخ آثار ضارة على الحيتان الرمادية. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات الحفظ الفعالة لهذه المجموعة المتعافية.

مصادر:

– دراسة منشورة في مجلة Science (بدون عنوان URL)