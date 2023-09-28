العلماء يلاحظون سقوط جسيمات المادة المضادة بسبب الجاذبية لأول مرة

حقق العلماء في مختبر الفيزياء الأوروبي CERN اكتشافًا رائدًا، حيث راقبوا جزيئات المادة المضادة وهي تتساقط إلى الأسفل بسبب تأثير الجاذبية. تعتبر هذه التجربة علامة فارقة، لأنها تستبعد بشكل قاطع إمكانية قيام الجاذبية بدفع المادة المضادة إلى الأعلى، الأمر الذي كان من شأنه أن يتحدى فهمنا الأساسي للكون.

المادة المضادة هي النظير المعاكس للمادة ويعتقد أنها تم إنتاجها بكميات متساوية خلال الانفجار الكبير. ومع ذلك، هناك القليل جدًا من المادة المضادة في الكون، مما يؤدي إلى لغز ما حدث لكل المادة المضادة. يقول جيفري هانجست، عضو تعاون ALPHA التابع لـ CERN: "نصف الكون مفقود".

إن مسألة ما إذا كانت الجاذبية تؤثر على المادة المضادة بنفس الطريقة التي تؤثر بها المادة كانت موضوع نقاش بين الفيزيائيين لفترة طويلة. وبينما اعتقد البعض أن الجاذبية من شأنها أن تصد المادة المضادة، توقع معظم العلماء أن المادة المضادة ستسقط تمامًا مثل المادة العادية. وقد أكدت التجربة الأخيرة في CERN هذه الفرضية، وأظهرت أن الجاذبية تسبب سقوط المادة المضادة إلى الأسفل.

لإجراء التجربة، استخدم العلماء الهيدروجين المضاد، الذرات الأولى للمادة المضادة التي تم إنتاجها في عام 1996. وقاموا ببناء مصيدة مغناطيسية تسمى ALPHA-g، حيث تم وضع حوالي 100 ذرة هيدروجين مضاد شديدة البرودة. ومن خلال تغيير قوة المغناطيس، لاحظ العلماء تأثير الجاذبية على المادة المضادة بمعدلات مختلفة. وأظهرت النتائج أن جزيئات الهيدروجين المضاد سقطت إلى الأسفل، على غرار ما ستفعله ذرات الهيدروجين العادية.

هذا الاكتشاف هو مجرد بداية لمزيد من التحقيقات في سلوك المادة المضادة. يخطط العلماء في CERN لإجراء قياسات أكثر دقة لفهم ما إذا كانت المادة المضادة تتصرف تمامًا مثل المادة العادية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تجارب أخرى لدراسة المادة المضادة في محطة الفضاء الدولية وباستخدام مصادم الهادرونات الكبير.

تظل حقيقة وجود مادة أكثر بكثير من المادة المضادة في الكون لغزًا. وفقا للفيزيائي هاري كليف، فإن وجود كوننا يشير إلى أن هناك شيئا لم نفهمه بعد. إن إجراء المزيد من الأبحاث حول المادة المضادة وخصائصها أمر بالغ الأهمية لكشف هذا اللغز.

مصادر:

– CERN : مختبر الفيزياء في أوروبا

- النظرية النسبية لأينشتاين عام 1915