سرعة الجاذبية: هل هي لحظية؟

الجاذبية والضوء قوتان أساسيتان في عالمنا، لكن هل تتصرفان بنفس الطريقة عندما يتعلق الأمر بالسرعة؟ وبينما للضوء سرعة محدودة، يبقى السؤال: هل تنتشر الجاذبية لحظيًا أم بسرعة الضوء؟ يستكشف هذا المقال النتائج الرائعة التي دفعت العلماء إلى استنتاج أن الجاذبية تنتشر بالفعل بسرعة الضوء.

في عام 1676، أجرى أولي رومر أول قياس لسرعة الضوء من خلال مراقبة حركة قمر المشتري، آيو، أثناء مروره خلف الكوكب وعودته للظهور من ظله. أثبتت هذه التجربة أن للضوء سرعة محدودة، على عكس المعتقدات السابقة. ومع ذلك، لم توفر التجارب والقياسات والملاحظات نظرة ثاقبة لسرعة الجاذبية إلا بعد وقت طويل.

وفقًا لنظرية نيوتن في الجاذبية، والتي اقترحت وجود قوة لحظية تعمل بين جميع الأجسام الضخمة، كان يُعتقد أن الجاذبية تنتشر على الفور. ومع ذلك، فإن سرعة الجاذبية التي تساوي سرعة الضوء تنبأت بها نظرية الجاذبية لأينشتاين، ولم يتم إثباتها بعد.

ولاختبار هذا التنبؤ، أجرى العلماء تجارب التعديس الميكروي الثقالي، حيث يتم تشويه ضوء الخلفية الصادر عن النجم وتضخيمه عندما تمر كتلة متداخلة بالقرب من خط البصر للنجم. وكشفت هذه التجارب عن إشارة محددة تؤكد أن تأثيرات الجاذبية تنتشر بسرعة الضوء، تمامًا مثل الضوء نفسه.

ومن المهم أن نلاحظ أن قوانين نيوتن للجاذبية لا تزال تصف بدقة حركة الكواكب حول الشمس. ومع ذلك، هذا لأن قوة الجاذبية، في كل لحظة، تشير دائمًا نحو الموقع الحالي للشمس، وليس إلى المكان الذي كانت فيه في الماضي.

في الختام، في حين أنه قد يبدو من البديهي أن تتصرف الجاذبية بشكل مختلف عن الضوء، فقد أظهرت التجارب والملاحظات أن الجاذبية تنتشر بسرعة الضوء. يتماشى هذا الاكتشاف مع نظرية الجاذبية لأينشتاين ويساعدنا على فهم طبيعة كوننا بشكل أكبر.

مصادر:

– المصدر 1: عمل أولي رومر في قياس سرعة الضوء

– المصدر 2: تجارب عدسة الجاذبية الدقيقة التي تؤكد سرعة الجاذبية

– المصدر 3: نظرية نيوتن في الجاذبية وتوقعاتها