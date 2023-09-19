موجات الجاذبية يمكن أن تكشف عن دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية

اقترح فريق من علماء الفيزياء النظرية في الهند طريقة جديدة لفهم دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية إلى ثقوب سوداء باستخدام موجات الجاذبية. المادة المظلمة هي مادة افتراضية يعتقد أنها تتفاعل مع المادة العادية من خلال الجاذبية وربما من خلال تفاعلات ضعيفة غير جاذبية. يمكن لهذه التفاعلات أن تسمح لجزيئات المادة المظلمة بأن تصبح محاصرة داخل نجم نيوتروني، وهو النواة الكثيفة المتبقية من نجم ضخم انفجر على شكل مستعر أعظم.

ويشير الباحثون إلى أن تراكم المادة المظلمة داخل قلب النجم النيوتروني يمكن أن يزيد من كثافته إلى النقطة التي ينهار فيها إلى ثقب أسود مصغر. ومن ثم سينمو هذا الثقب الأسود ويبتلع النجم النيوتروني، مما يؤدي إلى وجود ثقب أسود بكتلة أقل من المتوقع. إن اكتشاف مثل هذه الثقوب السوداء منخفضة الكتلة يمكن أن يوفر دليلاً محيرًا على وجود المادة المظلمة.

وقد كشفت بالفعل ملاحظات موجات الجاذبية الناتجة عن اندماج أزواج الثقوب السوداء عن وجود ثقوب سوداء ضمن فجوة كتلية تبلغ 2-5 كتلة شمسية. ويقترح الباحثون أن بعض هذه الثقوب السوداء ربما تم إنتاجها بمساعدة المادة المظلمة. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن دراسة عمليات الاندماج هذه يمكن أن توفر رؤى مهمة حول طبيعة المادة المظلمة وتفاعلاتها مع النيوكليونات.

تتمثل ميزة استخدام موجات الجاذبية للبحث عن أدلة على المادة المظلمة في أنها الطريقة الأكثر حساسية المتاحة للكشف عن التفاعلات غير الجاذبية للمادة المظلمة مع المادة العادية. على عكس أجهزة الكشف الأخرى، لا تخضع عمليات رصد موجات الجاذبية لضوضاء الخلفية الصادرة عن مصادر مثل النيوترينوات.

في الختام، تشير هذه الدراسة إلى أن موجات الجاذبية يمكن أن توفر معلومات قيمة حول دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية إلى ثقوب سوداء. قد تسمح الملاحظات الإضافية لاندماجات الثقوب السوداء للفيزيائيين بتقييم نماذج مختلفة للمادة المظلمة وتوفير قيود على تفاعلاتها مع المادة العادية.

مصادر:

– عالم الفيزياء : www.PhysicsWorld.com

– رسائل المراجعة البدنية: www.prletters.org