حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

موجات الجاذبية يمكن أن تكشف عن دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 19، 2023
موجات الجاذبية يمكن أن تكشف عن دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية

اقترح فريق من علماء الفيزياء النظرية في الهند طريقة جديدة لفهم دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية إلى ثقوب سوداء باستخدام موجات الجاذبية. المادة المظلمة هي مادة افتراضية يعتقد أنها تتفاعل مع المادة العادية من خلال الجاذبية وربما من خلال تفاعلات ضعيفة غير جاذبية. يمكن لهذه التفاعلات أن تسمح لجزيئات المادة المظلمة بأن تصبح محاصرة داخل نجم نيوتروني، وهو النواة الكثيفة المتبقية من نجم ضخم انفجر على شكل مستعر أعظم.

ويشير الباحثون إلى أن تراكم المادة المظلمة داخل قلب النجم النيوتروني يمكن أن يزيد من كثافته إلى النقطة التي ينهار فيها إلى ثقب أسود مصغر. ومن ثم سينمو هذا الثقب الأسود ويبتلع النجم النيوتروني، مما يؤدي إلى وجود ثقب أسود بكتلة أقل من المتوقع. إن اكتشاف مثل هذه الثقوب السوداء منخفضة الكتلة يمكن أن يوفر دليلاً محيرًا على وجود المادة المظلمة.

وقد كشفت بالفعل ملاحظات موجات الجاذبية الناتجة عن اندماج أزواج الثقوب السوداء عن وجود ثقوب سوداء ضمن فجوة كتلية تبلغ 2-5 كتلة شمسية. ويقترح الباحثون أن بعض هذه الثقوب السوداء ربما تم إنتاجها بمساعدة المادة المظلمة. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن دراسة عمليات الاندماج هذه يمكن أن توفر رؤى مهمة حول طبيعة المادة المظلمة وتفاعلاتها مع النيوكليونات.

تتمثل ميزة استخدام موجات الجاذبية للبحث عن أدلة على المادة المظلمة في أنها الطريقة الأكثر حساسية المتاحة للكشف عن التفاعلات غير الجاذبية للمادة المظلمة مع المادة العادية. على عكس أجهزة الكشف الأخرى، لا تخضع عمليات رصد موجات الجاذبية لضوضاء الخلفية الصادرة عن مصادر مثل النيوترينوات.

في الختام، تشير هذه الدراسة إلى أن موجات الجاذبية يمكن أن توفر معلومات قيمة حول دور المادة المظلمة في تحويل النجوم النيوترونية إلى ثقوب سوداء. قد تسمح الملاحظات الإضافية لاندماجات الثقوب السوداء للفيزيائيين بتقييم نماذج مختلفة للمادة المظلمة وتوفير قيود على تفاعلاتها مع المادة العادية.

مصادر:
– عالم الفيزياء : www.PhysicsWorld.com
– رسائل المراجعة البدنية: www.prletters.org

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

الكشف عن كنز كوني: OSIRIS-REx لتسليم عينة كويكب أصلية

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو
علوم

استخدام الضوء للتواصل: التحدث إلى النباتات

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تأمل ISRO في إيقاظ Vikram Lander وPragyan Rover من Chandrayaan-3 عند فجر القمر

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

الكشف عن كنز كوني: OSIRIS-REx لتسليم عينة كويكب أصلية

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

استخدام الضوء للتواصل: التحدث إلى النباتات

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تأمل ISRO في إيقاظ Vikram Lander وPragyan Rover من Chandrayaan-3 عند فجر القمر

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

سد الفجوة: تحسين نمذجة العواصف الهوائية في المنحدرات المنحدرة باستخدام طريقة جديدة لتسوية التضاريس

سبتمبر 21، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات