لمحة عن المجهول: اختبار معادلات أينشتاين وأويلر

في عام 1915، أحدث ألبرت أينشتاين ثورة في فهمنا للكون من خلال نظريته النسبية العامة. ووفقا لهذه النظرية، فإن المكان والزمان كيانان ديناميكيان يتفاعلان مع المادة والضوء، بدلا من أن يكونا خلفيات ثابتة للحركة السماوية. تصف معادلات أينشتاين كيف تشوه المادة المكان والزمان، مما يؤثر على حركة النجوم والمجرات والأجرام السماوية الأخرى. تستند هذه المعادلات إلى أعمال ليونارد أويلر، عالم الرياضيات في القرن الثامن عشر.

ولكن ماذا لو تم انتهاك معادلات أينشتاين أو تعديل معادلة أويلر؟ هل يمكننا التفريق بين الاثنين وتحديد أي واحد من عملاقي العلم كان على خطأ؟ يطرح هذا السؤال لأن عالمنا مليء بالمجهول.

إحدى هذه الأشياء المجهولة هي المادة المظلمة، وهي مادة غامضة لا تتفاعل مع الضوء ولا يمكن اكتشافها مباشرة. لاحظ فريتز زويكي، عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي السويسري، وجود المادة المظلمة لأول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين. لا يزال من غير الواضح ما هي المادة المظلمة أو كيف تتصرف. هل يمكن أن تخضع لمعادلة أويلر، أم أنها تتفاعل مع قوى أخرى يمكنها تعديل المعادلة؟

لغز آخر نواجهه هو التوسع المتسارع للكون، على عكس التباطؤ المتوقع بسبب الجاذبية. ولا نعرف بعد سبب هذا السلوك. هل هناك مادة أخرى "مظلمة" ذات جاذبية مثيرة للاشمئزاز، أم يمكن أن يكون ذلك عيبا في تنبؤات أينشتاين؟ تدفعنا هذه الألغاز إلى اختبار معادلات أينشتاين وأويلر.

ولاختبار جاذبية أينشتاين على مسافات شاسعة، يبحث الباحثون عن توقيع محدد يُعرف باسم "انزلاق الجاذبية". تتنبأ النسبية العامة بأن انحناء الضوء والمادة في الزمكان المشوه يجب أن يكون هو نفسه. وهذا مشابه لسقوط أجسام مختلفة بنفس المعدل في جاذبية الأرض. من خلال مقارنة كيفية سقوط المجرات في آبار الجاذبية وكيف ينحرف ضوءها عن طريق عدسة الجاذبية، يمكن للعلماء تحديد ما إذا كانت المجرات تواجه نفس الجاذبية. إذا لم يفعلوا ذلك، فإنه يشير إلى انزلاق الجاذبية.

ويهدف إقليدس، وهو تلسكوب فضائي واسع الزاوية أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية، إلى قياس هذا الانزلاق. ومع ذلك، إذا تم اكتشاف الانزلاق، فقد لا يكون من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب تعديل معادلات أينشتاين أو أويلر. للتمييز بين الاثنين، يقترح العلماء قياس "الانزياح الأحمر الجاذبية" باستخدام التلسكوبات مثل أداة تحليل الطاقة المظلمة ومصفوفة الكيلومتر المربع.

وفي بحث حديث نُشر في مجلة Nature Astronomy، خلص الباحثون إلى أن قياس انزلاق الجاذبية وحده لن يسمح لهم بالتمييز بين تعديل قوانين أينشتاين وتعديل معادلة أويلر. ومع ذلك، قد يكون التمييز ممكنًا إذا أمكن قياس تأثير الانزياح الأحمر الثقالي بدقة.

بينما نتعمق في المجهول في الكون، يصبح اختبار النظريات الأساسية والتشكيك فيها أمرًا ذا أهمية متزايدة. وسواء وجدنا انتهاكًا لمعادلات أينشتاين أو تعديلاً لمعادلة أويلر، فإن ذلك سيفتح بلا شك آفاقًا جديدة لفهم أسرار كوننا الشاسع.

مصادر:

- تموج الزمكان: كيفية التقاط موجات الجاذبية لأينشتاين

- لقد اختبرنا نظرية أينشتاين للجاذبية على مقياس الكون - وهذا ما وجدناه

– مشاركة كندا في أكبر وسيلة تلسكوب راديوي في العالم