الشك في آينشتاين وأويلر: اختبار قوانين الجاذبية في الكون

في عام 1915، قدم ألبرت أينشتاين نظريته عن النسبية العامة، والتي غيرت فهمنا للكون. بدلًا من اعتبار المكان والزمان كيانين ثابتين، اقترح أينشتاين أنهما ديناميكيان ومتشابكان مع المادة والضوء. وقد أوضحت معادلاته كيف تعمل المادة على انحناء الزمكان وتشويهه، مما يؤثر على حركة النجوم والمجرات والضوء.

لكن هل يمكننا التأكد من أن معادلات أينشتاين صحيحة دائمًا؟ فهل هناك حالات قد يتم فيها انتهاك هذه المبادئ، أو حيث قد تحتاج المعادلات التي اقترحها عالم الرياضيات ليونارد أويلر في القرن الثامن عشر إلى التعديل؟ هذا هو السؤال الذي ظل العلماء يستكشفونه، خاصة في ظل الألغاز التي لا تزال موجودة في عالمنا.

وأحد هذه الألغاز هو المادة المظلمة، وهي نوع من المادة لا يمكن اكتشافه بالتلسكوبات الحالية. في ثلاثينيات القرن العشرين، لاحظ فريتز زويكي أن عدد المادة في الكون يزيد بخمسة أضعاف عما يمكننا اكتشافه. وقد أطلق على هذه المادة غير المرئية اسم "المادة المظلمة". لم يتمكن العلماء من تحديد جسيمات المادة المظلمة أو فهم سلوكها. هل يمكن أن تخضع المادة المظلمة لقوى مختلفة عن المادة العادية، مما يشكل تحديًا لمعادلة أويلر؟

لغز آخر هو ملاحظة أن توسع الكون يتسارع، على عكس ما تنبأت به نظرية أينشتاين. ولا يزال العلماء يحاولون فهم سبب هذا السلوك. هل هناك مادة "مظلمة" أخرى ذات جاذبية مثيرة للاشمئزاز؟ أم أن نظرية الجاذبية لأينشتاين لا تنطبق على المقاييس الكبيرة جدًا؟ توفر هذه الألغاز دافعًا لاختبار القوانين التي اقترحها أينشتاين وأولر.

لقد كان الباحثون يدرسون سلوك الجاذبية على مسافات شاسعة في الكون. لقد حددوا علامة الجاذبية المعدلة التي تسمى "انزلاق الجاذبية". وفقًا للنظرية النسبية العامة، يجب أن يتعرض الضوء والمادة لنفس الانحناء عند السفر عبر الزمكان المشوه. ومن خلال مقارنة الطريقة التي تسقط بها المجرات في آبار الجاذبية وكيفية انحراف الضوء الصادر عن هذه المجرات، يمكن للعلماء تحديد ما إذا كان هناك انزلاق جاذبية.

ومع ذلك، إذا تم الكشف عن انزلاق الجاذبية، فمن الصعب تحديد ما إذا كان ذلك بسبب تعديل قوانين أينشتاين أو تعديل معادلة أويلر. للتمييز بين الاثنين، يحتاج العلماء إلى قياس التأثير المعروف باسم "الانزياح الأحمر الجاذبية"، والذي يمكن إجراؤه باستخدام التلسكوبات مثل أداة تحليل الطاقة المظلمة ومصفوفة الكيلومتر المربع.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy، خلص العلماء إلى أن قياس انزلاق الجاذبية وحده لا يمكنه تحديد ما إذا كان هناك تعديل في قوانين أينشتاين أو معادلة أويلر. ومع ذلك، من خلال قياس الانزياح الجذبوي نحو الأحمر، قد يكون من الممكن إجراء هذا التمييز. ويكمن التحدي في حقيقة أن التلسكوبات لا يمكنها سوى قياس الحركة الجماعية للمجرات، التي تحتوي على كل من المادة العادية والمادة المظلمة. يصبح التمييز بين تأثيرات المادة المظلمة والجاذبية المعدلة أمرًا صعبًا في هذا السيناريو.

يوفر الانزياح الجاذبية نحو الأحمر، والذي يتأثر فقط بتشويه الزمن، طريقة لاستكشاف إمكانات الجاذبية بشكل مباشر. عندما يفلت الضوء من قوة الجاذبية، يتحول لونه نحو اللون الأحمر، مما يشير إلى انزياح الجاذبية نحو الأحمر. ويختلف هذا التأثير عن عدسة الجاذبية، التي تنتج عن تشوهات المكان والزمان.

وفي الختام، فإن استكشاف صحة معادلات أينشتاين وأويلر هو مسعى حاسم لفهم أسرار كوننا. في حين أن قياس انزلاق الجاذبية قد لا يوفر إجابة محددة، فإن قياس الانزياح الأحمر الجاذبية يمكن أن يساعد في التمييز بين تعديلات جاذبية أينشتاين ومعادلة أويلر. إن التقدم الإضافي في التلسكوبات وتقنيات المراقبة سيمكن العلماء من كشف الطبيعة الحقيقية للجاذبية والكون.

مصادر:

– أينشتاين وأولر: اختبار قوانين الجاذبية في الكون، رسلان باتيوك، Adobe Stock، [URL المصدر]

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