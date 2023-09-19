تشير الدراسة إلى أن تطور الثدييات في أفريقيا لا يكون مدفوعًا بتوسع الأراضي العشبية

يتحدى بحث جديد الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن تطور الثدييات في أفريقيا، بما في ذلك تطور أسلاف الإنسان الحديث، كان مدفوعًا في المقام الأول بتوسع الأراضي العشبية. وتشير دراسة أجراها باحثون في جامعة يوتا إلى أن التغيرات في الغطاء النباتي ربما أثرت على النطاق المكاني لمجموعات الثدييات، مما أدى إلى انقراضها ونشوء أنواع جديدة. ركزت الدراسة على نمذجة استجابات 58 نوعًا من الحيوانات العاشبة الحديثة للتغيرات في الغطاء الخشبي عبر المتنزهات والمحميات الطبيعية في أفريقيا. كشفت النتائج عن تفضيل البيئات ذات الغطاء الخشبي النصف تقريبًا، بينما يفضل عدد قليل جدًا من الأنواع الأراضي العشبية المفتوحة أو الغابات المغلقة.

أخذ فريق البحث أيضًا في الاعتبار التفضيلات الغذائية لأنواع الثدييات، بما في ذلك الحيوانات التي ترعى، والمتصفحات، والحيوانات آكلة الفواكه، والمغذيات المختلطة. أظهرت الأنواع التي تفضل الموائل المفتوحة انخفاضًا في الاحتمالية مع زيادة الغطاء الخشبي، في حين أظهرت الأنواع التي تفضل الغابات المغلقة انخفاضًا في الاحتمالية مع التحول نحو الأراضي العشبية المفتوحة. ووجدت الدراسة أن بعض الأنواع، مثل الإمبالا والجاموس والحيوانات البرية، لم تظهر أي حساسية لتغيير الغطاء النباتي.

وخلص الباحثون إلى أن النظام البيئي الأكثر احتمالا الذي تكاثر في أواخر حقب الحياة الحديثة كان بيئة السافانا، التي تهيمن عليها الأراضي العشبية التي تتخللها الشجيرات والأشجار. تأثرت هذه البيئات بشكل كبير بهطول الأمطار السنوي، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقليل إنتاجية النمو في الظروف الأكثر جفافاً أو إضعاف المغذيات النباتية في المناطق ذات الأمطار الغزيرة.

وشددت الدراسة أيضًا على القيود المفروضة على استخدام البقايا الأحفورية لإعادة بناء التغيرات الطبيعية الماضية. اقترحت الدراسات السابقة أن بعض الحفريات تشير إلى وجود غابات كثيفة، لكن هذا البحث يوضح أن هذه الحفريات قد لا تمثل بدقة الغطاء الحرجي على مساحة أكبر. يحذر الباحثون من الاعتماد فقط على الحفريات باعتبارها "أنواعًا مؤشرة" أثناء عمليات إعادة البناء البيئية القديمة.

باختصار، تشير الدراسة إلى أن توسع الأراضي العشبية خلال أواخر حقب الحياة الحديثة ربما لم يكن هو المحرك الرئيسي لتكاثر الثدييات وانقراضها في أفريقيا. وبدلاً من ذلك، لعبت التغيرات في الغطاء النباتي، المتأثرة بعوامل مثل هطول الأمطار، دورًا مهمًا في تشكيل تطور الثدييات في القارة.

مصادر:

– كاثرين ج. سوكولوفسكي وآخرون، هل الرعي يساوي الأراضي العشبية؟ تعزيز الاستدلالات البيئية القديمة من خلال تحليل الثدييات الأفريقية الحالية، والجغرافيا القديمة، وعلم المناخ القديم، وعلم البيئة القديمة (2023). دوى: 10.1016/j.palaeo.2023.111786