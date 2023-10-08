توصلت الدراسة إلى أن سرقة الأعشاب للحمض النووي تؤدي إلى مزايا تطورية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيفيلد، أن الأعشاب لديها القدرة على سرقة الحمض النووي من النباتات المحيطة بها، مما يؤدي إلى حدوث طفرات وراثية طبيعية توفر لها مزايا تطورية. تشبه هذه العملية كيفية إنشاء المحاصيل المعدلة وراثيا في المختبرات.

يعد هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يوضح مدى تكرار حدوث نقل الجينات الجانبي، وهو إدخال الحمض النووي من أحد الأنواع إلى جينوم نوع آخر، في الأعشاب. تمنح الأسرار الجينية المسروقة هذه الأعشاب القدرة على النمو بشكل أكبر وأقوى والتكيف بسرعة أكبر مع البيئات الجديدة.

يعد فهم معدل نقل الجينات الجانبي أمرًا بالغ الأهمية في تقييم تأثيره المحتمل على تطور النبات وقدرته على التكيف مع البيئة. بما أن الأعشاب تغطي 30% من سطح الأرض وهي مسؤولة عن إنتاج غالبية الغذاء في العالم، فهي فئة النباتات الأكثر أهمية من الناحية البيئية والتجارية.

وللتحقق من هذه الظاهرة، قام فريق شيفيلد بتسلسل جينومات أحد أنواع الأعشاب الاستوائية وحساب عدد الجينات المضافة في مراحل مختلفة من تطوره. ويعتقد أن عمليات النقل التي تحدث في الأعشاب البرية تحدث بشكل مشابه لكيفية إنشاء المحاصيل المعدلة وراثيا. يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على تصور واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيا، فضلا عن الجهود المستقبلية لتعزيز إنتاجية المحاصيل وإنشاء نباتات أكثر مرونة.

وأوضح الدكتور لوك دانينغ، كبير مؤلفي الدراسة، أن هناك طرقًا مختلفة لإنشاء محاصيل معدلة وراثيًا، بعضها يتطلب مشاركة الإنسان والبعض الآخر لا يتطلب ذلك. قد تحدث عمليات النقل التي لوحظت في الأعشاب البرية بشكل عفوي من خلال استراتيجيات التدخل المنخفض. ويعتزم الباحثون التحقق من هذه الفرضية.

ومن خلال فهم أفضل لكيفية حدوث نقل الجينات الجانبي في البرية، قد يكون من الممكن تحسين نجاح هذه العملية والنظر إلى التعديلات الجينية المثيرة للجدل باعتبارها عملية أكثر طبيعية. ويخطط الفريق لاختبار نظريتهم من خلال محاكاة الحالات المعروفة لنقل الجينات الجانبية لتحديد دورها في الاختلافات التي تظهر بين أصناف المحاصيل.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرة الأعشاب الرائعة على سرقة الحمض النووي واكتساب مزايا وراثية، وهو ما له آثار كبيرة على مجالات بيولوجيا النبات والزراعة.

مصادر:

– جامعة شيفيلد

– NatureWorldNews.com