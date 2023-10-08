حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

توصلت الدراسة إلى أن سرقة الأعشاب للحمض النووي تؤدي إلى مزايا تطورية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 8، 2023
توصلت الدراسة إلى أن سرقة الأعشاب للحمض النووي تؤدي إلى مزايا تطورية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيفيلد، أن الأعشاب لديها القدرة على سرقة الحمض النووي من النباتات المحيطة بها، مما يؤدي إلى حدوث طفرات وراثية طبيعية توفر لها مزايا تطورية. تشبه هذه العملية كيفية إنشاء المحاصيل المعدلة وراثيا في المختبرات.

يعد هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يوضح مدى تكرار حدوث نقل الجينات الجانبي، وهو إدخال الحمض النووي من أحد الأنواع إلى جينوم نوع آخر، في الأعشاب. تمنح الأسرار الجينية المسروقة هذه الأعشاب القدرة على النمو بشكل أكبر وأقوى والتكيف بسرعة أكبر مع البيئات الجديدة.

يعد فهم معدل نقل الجينات الجانبي أمرًا بالغ الأهمية في تقييم تأثيره المحتمل على تطور النبات وقدرته على التكيف مع البيئة. بما أن الأعشاب تغطي 30% من سطح الأرض وهي مسؤولة عن إنتاج غالبية الغذاء في العالم، فهي فئة النباتات الأكثر أهمية من الناحية البيئية والتجارية.

وللتحقق من هذه الظاهرة، قام فريق شيفيلد بتسلسل جينومات أحد أنواع الأعشاب الاستوائية وحساب عدد الجينات المضافة في مراحل مختلفة من تطوره. ويعتقد أن عمليات النقل التي تحدث في الأعشاب البرية تحدث بشكل مشابه لكيفية إنشاء المحاصيل المعدلة وراثيا. يمكن أن يؤثر هذا الاكتشاف على تصور واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيا، فضلا عن الجهود المستقبلية لتعزيز إنتاجية المحاصيل وإنشاء نباتات أكثر مرونة.

وأوضح الدكتور لوك دانينغ، كبير مؤلفي الدراسة، أن هناك طرقًا مختلفة لإنشاء محاصيل معدلة وراثيًا، بعضها يتطلب مشاركة الإنسان والبعض الآخر لا يتطلب ذلك. قد تحدث عمليات النقل التي لوحظت في الأعشاب البرية بشكل عفوي من خلال استراتيجيات التدخل المنخفض. ويعتزم الباحثون التحقق من هذه الفرضية.

ومن خلال فهم أفضل لكيفية حدوث نقل الجينات الجانبي في البرية، قد يكون من الممكن تحسين نجاح هذه العملية والنظر إلى التعديلات الجينية المثيرة للجدل باعتبارها عملية أكثر طبيعية. ويخطط الفريق لاختبار نظريتهم من خلال محاكاة الحالات المعروفة لنقل الجينات الجانبية لتحديد دورها في الاختلافات التي تظهر بين أصناف المحاصيل.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرة الأعشاب الرائعة على سرقة الحمض النووي واكتساب مزايا وراثية، وهو ما له آثار كبيرة على مجالات بيولوجيا النبات والزراعة.

مصادر:
– جامعة شيفيلد
– NatureWorldNews.com

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

استعد لدش نيزك التنين في نهاية هذا الأسبوع

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو
علوم

تلتقط مهمة SLIM التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية صورة للقمر من نقطة مراقبة فريدة من نوعها

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا
علوم

أدلة جديدة تشير إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

توصلت الدراسة إلى أن سرقة الأعشاب للحمض النووي تؤدي إلى مزايا تطورية

أكتوبر 8، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

استعد لدش نيزك التنين في نهاية هذا الأسبوع

أكتوبر 8، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تلتقط مهمة SLIM التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية صورة للقمر من نقطة مراقبة فريدة من نوعها

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

أدلة جديدة تشير إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا

أكتوبر 8، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات