توفر شرائط الجرافين منصة أفضل لدراسات الالتواءات

يمكن لنهج جديد لدراسات الالتواء الإلكتروني التي تتضمن شرائط من الجرافين أن يوفر للباحثين تحكمًا أفضل في زاوية الالتواء ويجعل من الأسهل دراسة التأثيرات الإلكترونية التي تنشأ من التواء وإجهاد الطبقات المجاورة للمواد ثنائية الأبعاد (2D). ركزت دراسات الالتواء الإلكترونية السابقة على لف شريحتين من المواد وتكديسهما، لكن التقنية الجديدة القائمة على الشريط تسمح بتغيير أكثر استمرارية في زاوية الالتواء، مما يوفر تحكمًا أفضل ويسمح بدراسة أسهل للتأثيرات الإلكترونية.

ومن خلال تكديس طبقات من المواد ثنائية الأبعاد وتغيير الزاوية بينها، اكتشف الباحثون أنه يمكنهم تغيير الخصائص الإلكترونية لهذه المواد. على سبيل المثال، تُحدث طبقة ثنائية من الجرافين فجوة شريطية عند وضعها على اتصال مع نيتريد البورون السداسي. يحدث هذا لأن طبقات الجرافين وhBN غير المتطابقة قليلًا تشكل شبكة تموج فائقة، مما يسمح بتكوين فجوة نطاقية. ومن خلال لف الطبقات بشكل أكبر وزيادة الزاوية بينها، تختفي فجوة النطاق.

هذه القدرة على تغيير الخصائص الإلكترونية دون الحاجة إلى تغيير التركيب الكيميائي للمادة هي اتجاه جديد بشكل أساسي في هندسة الأجهزة وقد أطلق عليها اسم "twistronics". ومع ذلك، فإن التحكم في زوايا الالتواء والإجهاد المرتبط بها يظل تحديًا، حيث قد يكون للمناطق المختلفة من العينة خصائص إلكترونية مختلفة. للتغلب على ذلك، وضع الباحثون في جامعة كولومبيا طبقة من الجرافين على شكل شريط فوق hBN وقاموا ببطء بثني أحد طرفي الشريط باستخدام مجهر القوة الذرية الانضغاطية. أدى هذا إلى إنشاء زاوية ملتوية تتنوع بشكل مستمر وشكل ضغط موحد يمكن التنبؤ به.

تمكن الباحثون من ضبط كل من زاوية الانفعال والالتواء بشكل مستمر، مما منحهم وصولاً غير مسبوق إلى "مخطط الطور" للزوايا الملتوية. يسمح هذا المستوى من التحكم برسم خرائط دقيقة لاعتماد بنية النطاق الإلكتروني على زاوية الالتواء، وهو ما لم يكن ممكنًا من قبل. بالإضافة إلى ذلك، توفر التقنية الجديدة الفرصة الأولى لقياس دور الانفعال في أنظمة الجرافين ثنائية الطبقة ذات الزاوية السحرية بطريقة قابلة للتكرار وتفتح أفكارًا جديدة للتحكم في بنية النطاق الإلكتروني في أنظمة الطبقة الملتوية.

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