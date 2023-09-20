الفائزون بجائزة المصور الفلكي لعام 15

أعلن المرصد الملكي في غرينتش عن الفائزين بجائزة مصور علم الفلك للعام 15. وقد تلقت مسابقة هذا العام أكثر من 4,000 مشاركة من 64 دولة مختلفة. تنقسم المسابقة إلى 11 فئة، ويتم اختيار فائز إجمالي من بين الفائزين في كل فئة.

المركز الأول في مسابقة هذا العام ذهب إلى مارسيل دريشسلر، وكزافييه ستروتنر، ويان سينتي من ألمانيا وفرنسا عن صورتهم لمجرة المرأة المسلسلة. تلتقط الصورة التي تحمل عنوان "المرأة المسلسلة، غير متوقع" قوس بلازما أزرق كبير بجوار أقرب مجرة ​​لنا. كان قوس البلازما اكتشافًا مهمًا ويدرسه العلماء كظاهرة محتملة فريدة من نوعها في ركننا من الكون.

ومن بين الفائزين في الفئات الأخرى، مونيكا ديفيات من كندا عن صورتها الفوتوغرافية التي تحمل عنوان "Brushstroke" في فئة الشفق القطبي، وإيثان تشابيل من الولايات المتحدة عن صورته الفوتوغرافية "Mars-set" في فئة قمرنا، وإدواردو شابيرجر بوبو عن صورته الفوتوغرافية "A". سؤال الشمس" في فئة شمسنا، وفيكاس تشاندر عن صورته الفوتوغرافية "زيلا" في فئة الأشخاص والفضاء، وتوم ويليامز عن صورته الفوتوغرافية "معلق في شعاع الشمس" في فئة الكواكب والمذنبات والكويكبات، وأنجيل آن عن صورته الفوتوغرافية. "الألعاب النارية الكونية الكبرى" في فئة skyscapes.

تعرض هذه الصور المذهلة جمال الكون وعجائبه، وتلتقط الأحداث السماوية النادرة وتسلط الضوء على الأجرام السماوية بتفاصيل مذهلة. الصور الفائزة هي شهادة على مهارة المصورين وإبداعهم، فضلاً عن الانبهار اللامتناهي بالكون.

المصدر: المرصد الملكي غرينتش